 

Итальянские ученые рассказали, как небольшое ожирение влияет на протекание COVID-19

18.07.2020, 6:53, Разное

Итальянские исследователи выяснили, что небольшое ожирение способно увеличивать тяжесть протекания COVID-19. Люди, склонные к появлению избыточного веса, должны следить за состоянием своего здоровья и стараться ограничить потребление жирной пищи.
В начале пандемии эксперты неоднократно акцентировали внимание на том, что фактором риска тяжелых последствий COVID-19 и летальных исходов от нового вируса является ожирение. Как информирует MedicalXpress, вероятность усугубления симптомов от Sars-COV-2 актуальна для людей с индексом массы тела равным 40.

Согласно проведенному специалистами Болонского университета исследованию, опасность развития осложнений при коронавирусе может быть вызвано любой степенью ожирения. По словам ведущего автора научной работы, Маттео Роттоли, в группу риска следует включить и людей, имеющих лёгкое ожирение.





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