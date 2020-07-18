 

В Ужгороде выявили растрату бюджетных денег для реконструкции аэропорта – СБУ

18.07.2020, 6:45, Новости дня

В Закарпатской области разоблачили руководителей авиационного предприятия, причастных к растрате бюджетных средств при выполнении работ по реконструкции Ужгородского международного аэропорта. Об этом сообщила пресс-служба СБУ 17 июля.

По версии следствия, в 2016 году коммунальное предприятие объявило тендер для выполнения работ по реконструкции аэропорта общей стоимостью 7 млн грн. Должностные лица авиапредприятия вступили в сговор с подрядчиком с целью присвоения части бюджетных средств. Они снизили объем работ, оговоренный в договоре.

“Злоумышленники внесли в акты выполненных работ заведомо ложную информацию. Руководитель структуры, несмотря на очевидные нарушения условий тендера, подписал акт с выводом о надлежащем исполнении услуг”, – отметили в СБУ.

По заключению судебных строительно-технической и товароведческой экспертиз, в результате противоправных действий государству нанесен убыток почти в 1 млн грн.

Бывшему руководителю аэропорта и директору фирмы-подрядчика сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) , инженеру технадзора – по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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