Грузовой терминал аэропорта Борисполь собираются строить осенью

18.07.2020, 6:45, Новости дня

Строительство грузового терминала аэропорта Борисполь планируют начать осенью этого года. Сейчас ведутся работы по подготовке к строительству, сообщили в пресс-службе Европейской бизнес-ассоциации (ЕВА).

Терминал построят через 16 месяцев, если завершат в срок все подготовительные работы.

“По оптимистическим расчетам, аэропорт Борисполь получит новый грузовой терминал до конца 2021 года”, – говорится в сообщении.

В ассоциации сказали, что строительство терминала хотят провести за счет привлеченных кредитных средств.

“Бизнес-сообщество очень одобрительно воспринимает такие новости, ведь логистические компании давно ждут реализацию этого проекта”, – добавили в ЕВА.

По информации ЕВА, Министерство инфраструктуры Украины уже ведет переговоры по привлечению дополнительных транзитных потоков со странами Азии, а также работает над упрощением документооборота.

Аэропорт Борисполь планировал начать строительство грузового терминала еще в начале мая 2019 года. По состоянию на июль 2020 года строительные работы так и не начали.

На сайте аэропорта сообщается, что он обслуживает более 10 млн пассажиров в год. В Борисполе есть пять терминалов – A, B, C, D и F. Аэропорт является базовым для национального перевозчика – компании “Международные авиалинии Украины”.

В аэропорту планируют, что к 2045 году пассажиропоток увеличится до 50 млн человек в год.