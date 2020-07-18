Бесславные гибриды

18.07.2020, 6:25, Разное

Стрелков, «Бес», «Абвер»: что они творили на Донбассе и что рассказывают друг о друге сейчас.

Шесть лет назад, 17 июля 2014 года, в небе над Донбассом выстрелом из «Бука» был сбит «Боинг» рейса MH17. Эта трагедия навсегда останется символом войны на востоке Украины. После будут и «котлы», и битва за Донецкий аэропорт, и танковое сражение под Дебальцево, и Минские соглашения.

Согласно докладу миссии ООН 2019 года (более свежей статистики нет), за время конфликта погибло более 3300 гражданских, 4000 военнослужащих украинской армии, более 5500 участников пророссийских вооруженных формирований; кроме того, от 27 до 30 тысяч человек получили ранения.

Но то, что это не просто локальный конфликт, а гибридная война, которая, по сути, ведется и далеко за пределами Донбасса, мир осознал именно после гибели «Боинга».

Мы немало знаем о том, кто причастен к этой трагедии, в том числе — благодаря журналистам «Новой газеты». И узнаем еще больше — благодаря международному трибуналу в Нидерландах. А вот объективной информации о том, что происходило в период с апреля по июль 2014 года, куда меньше.

Но в последнее время участников событий как прорвало: они стали давать пространные интервью, стараясь переложить друг на друга ответственность за самые мрачные эпизоды. Кто не попал в СМИ, ограничивался мемуарами и публичными заявлениями в соцсетях.

Так, «главнокомандующий» ополчением «ДНР» Игорь Стрелков-Гиркин дал подробное интервью украинскому журналисту Александру Гордону.

Он спокойно, с улыбкой рассказал в деталях, как придумывал военный трибунал и как расстреливал людей.

Видеоинтервью Игоря Гиркина — Дмитрию Гордону. Кадр Youtube

Еще раньше, в других интервью, Игорь Стрелков-Гиркин обвинял то куратора Донбасса от администрации президента РФ Владислава Суркова, то бывшего «премьер-министра ДНР» Александра Бородая во всех провалах проекта «Новороссия». В ответ разоблачающие посты начал писать бывший полевой командир Игорь Безлер, а телеканал «Царьград» взял ответное интервью у Александра Бородая и у бывшего соратника Стрелкова-Гиркина Сергея Здрилюка (он же — «Абвер»). Пазл дополняет книга «народного губернатора Донецкой области» Павла Губарева «Факел Новороссии».

Это очень тяжелое чтение, часто в формате потока сознания, и пришлось помучиться, чтобы выбрать значимые фрагменты. Их ценность в том, что

это фактически признательные показания — мы публикуем только то, что люди с позывными сами рассказали друг о друге и о себе.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦАИгорь Безлер (позывной «Бес») Игорь Безлер, кадр Youtube

Игорь Безлер, один из полевых командиров «ДНР», полковник российской армии в отставке. Руководил горловским ополчением в 2014 году. Сначала Стрелков и Безлер были единомышленниками, но очень скоро стали врагами. «Бес» контролировали Горловку, Макеевку, Енакиево. В ноябре 2014 года Безлер исчез. Появились слухи о его ликвидации, но очень скоро стало известно, что он с женой проживает в Крыму. После недолгого молчания семья Безлер стала активно вести общую страницу в социальных сетях. Там часто размещаются фото с отдыха с подписями, например: «26 октября. Крым. Балаклава. Утром рано вышли в море. Готовили мясо с овощами, ныряли. Николаевичи встречу отметили, поддержал кубинской сигарой. Вода +18. «Керчь» приготовил свой фирменный шашлык. 27.10.2019. И. Безлер».

Слева направо: Сергей Дубинский («Хмурый»), Игорь Безлер («Бес») Вадим Погодин ( «Керчь»). Полковник Дубинский фигурирует в расследовании JIT по делу о сбитом «Боинге» как человек, отвечавший за перемещение российского «Бука» по территории Донбасса. Вадима Погодина Украина и власти «ДНР» обвиняют в организации расстрела 16-летнего украинца Степана Чубенко.Сергей Здрилюк (позывной «Абвер») Сергей Здрилюк. Кадр Youtube

С 12 мая 2014 года — «заместитель командующего вооруженными силами ДНР», советник Игоря Стрелкова (Гиркина). Заходил в Славянск в одной группе со Стрелковым. В ноябре 2014 года Абвера «посадили на подвал» в «ДНР», но через неделю он уже приехал в Крым, где живет и работает сегодня.

Александр Бородай Александр Бородай (слева) с охраной. Фото: РИА Новости

Военный журналист, потом пиарщик и политтехнолог, связующее звено между Стрелковым-Гиркиным и политиками Владиславом Сурковым и Сергеем Глазьевым, а также с православным предпринимателем, спонсором «Народного ополчения» Константином Малофеевым. Бородай — бывший «премьер-министр ДНР». На сегодняшний день руководит Союзом добровольцев Донбасса.

Павел Губарев Павел Губарев. Кадр Youtube

Украинский предприниматель. Первый, кто провозгласил себя народным губернатором Донецкой области. Был арестован СБУ, затем обменян на сотрудников спецподразделения «Альфа», которые находились в плену у Безлера. Позже был вынужден уехать из «ДНР» после неудачной попытки баллотироваться на пост главы самопровозглашенной республики. Сегодня проживает в России, выступает экспертом на телевизионных шоу.

«Ромашка»

Уроженец Сумской области Сергей Журиков, заходил в составе группы Стрелкова. Погиб 2 мая 2014 года от рук снайпера в центре Славянска.

Сергей Журиков. Фото: соцсетиРейс «За яблоками»

Павел Губарев — бывший «народный губернатор» Донецкой области, руководил движением «Свободный Донбасс», а сейчас выступает экспертом на российском телевидении. Люди Губарева встречали отряд Стрелкова в апреле 2014 года, пока сам он был арестован СБУ. Не буду пересказывать историю его жизни, отмечу только, что

всерьез о захвате власти в Донбассе он задумался после того, как ему позвонил Сергей Глазьев, на тот момент — советник президента РФ.

Но тогда, весной 2014 года, после ареста Губарева все дела взяла в руки его жена Екатерина. Она встречалась со Стрелковым в Ростове-на-Дону и давала дальнейшие распоряжения. Вот как это описано в книге (здесь и далее цитируется по оригиналу): «К тому времени уже было решено: Игорь Стрелков с его отрядом из пятидесяти двух соратников войдет в Донбасс. Дело Народного ополчения — их встретить. Где? Сначала-то мы думали, что отряд Стрелкова займет Шахтерск… От нас операцию со Стрелковым обеспечивал Буйный (член движения «Свободный Донбасс». — Ю. П.). Шахтерск — город вблизи границы с Ростовской областью.

Там все было готово к входу отряда Игоря Ивановича. Но внезапно решение изменили: решили войти в Славянск, гораздо глубже на территорию области. Почему?

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