 

РСЗО «Торнадо-С» подключились к внезапной проверке войск на юге России

18.07.2020, 5:53, Новости дня

Реактивное соединение Южного военного округа в Астраханской области, оснащенное РСЗО «Торнадо-С», совершает марш в назначенные районы для отработки задач в рамках внезапной проверки ВС России, сообщили в пресс-службе ЮВО.

«Расчеты РСЗО «Торнадо-С» в составе дивизионов совершают марш в назначенные районы на полигон Капустин Яр Астраханской области, где выполнят мероприятия по развертыванию, всестороннему обеспечению и подготовке к стрельбе и управлению огнем артиллерии. В районах огневых позиций артиллеристам предстоит выполнить мероприятия по развертыванию комплексов в боевое положение с марша на неподготовленных позициях и их маскировку», – приводит текст сообщения пресс-службы ЮВО ТАСС.

По данным пресс-службы ЮВО, военнослужащим предстоит отработать поражение позиционных районов комплексов противовоздушной обороны и высокоточного оружия условного противника с использованием имитируемых полноразмерных мишеней. Кроме того, военными будет выполнен комплекс задач с многократной сменой огневых позиций, а также ведения контрбатарейной борьбы.

В пятницу президент РФ Владимир Путин объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов и отдельных соединений центрального подчинения, а также Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ведомства сообщил, что к внезапной проверке привлечено около 150 тыс. человек, 26 тыс. 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.

В Минобороны уточнили, что внезапная проверка войск продлится до 21 июля.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Китай оценил празднование Победы в России

02.07 / В мире: Эрдоган делает новый шаг по воссозданию Османской империи

09.06 / Умер президент Бурунди

18.06 / Путин рассказал о жестких разговорах в Кремле

16.05 / Запуск секретного американского космоплана пришлось отложить

04.06 / Washington Post – Трамп превратил США в «жалкого изгоя»

10.05 / Четвертый самолет с российскими военными вернулся из Италии

26.05 / Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Чукотке

26.05 / Победитель конкурса «Лидеры России» стала проректором Вятского государственного университета

19.06 / На Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил ранения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска