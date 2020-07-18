VOAэкспресс 17 июля 2020

18.07.2020, 5:42, Новости дня

США, Канада и коронавирус

США продолжают лидировать как по суточному количеству заражений Сovid-19, так и по общему числу случаев заболеваний. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на пятницу, 17 июля, в США зарегистрировано более 3,6 миллионов случаев инфицирования и почти 139 000 смертей от коронавируса.

Большинство канадцев хотели бы, чтобы границы с США оставались закрытыми по меньшей мере до конца 2020 года. Кроме того, 93% опрошенных Ipsos отметили, что путешествовать во время пандемии коронавируса опасно и ездить в США этим летом было бы слишком рискованно.

Дело Сафронова

Чешский друг обвинённого в госизмене бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова Мартин Лариш отверг свою связь с разведкой. Он заявил, что никогда не имел отношение к шпионажу и не работал с секретными материалами. Кроме того, он уверен, что Сафронов тоже не получал доступ к материалам, защищённым государственной тайной.

Полиция в США

«Нужно вытащить полицейских из машин, пусть они опять ходят по улицам. Тогда они лучше узнают район, в котором работают. Это было бы фундаментальным изменением, и это бы реально помогло, потому что у людей стало бы намного больше положительных эмоций от взаимодействия с полицией, а полиция увидела бы людей не самом в худшем свете».

Питер Москос, бывший полицейский, профессор Колледжа уголовного права им. Джона Джея, считает, что американские полицейские оказались в тяжелой ситуации и нуждаются в помощи.

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Сет Стаутон, профессор Университета Южной Каролины, который ранее был полицейским в городе Таллахасси, штат Флорида:

«Средняя продолжительность обучения в полицейской академии – от 21 до 24 недель, а в некоторых штатах и того меньше. В моем штате – Южной Каролине – весь процесс занимает всего 12 недель. При этом треть обучения проходила удаленно – и это еще до пандемии коронавируса. Это означает, что полицейские находятся в личном контакте с преподавателями только 8 недель. Этого явно недостаточно. Специалиста по маникюру, косметолога или парикмахера учат существенно дольше, чем полицейского».

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Джон Фармер, профессор Университета Ратгерс, бывший генеральный прокурор штата Нью-Джерси: «Пять или шесть лет назад Камден был одним из самых опасных городов мира. В нем совершалось почти столько же убийств, сколько в иракском Мосуле во время войны. Жители города не доверяли полиции настолько, что совершенно не полагались на нее и даже не звонили, когда что-то случалось. После реорганизации появилась возможность лучше использовать полицейские ресурсы. Это позволило, например, ротировать полицейских, чтобы в наиболее сложных районах работали разные люди. Были пересмотрены правила применения силы. Полицейские провели отличную работу по восстановлению контакта с жителями города. В результате резко уменьшилось количество убийств и появилось гораздо больше уверенности в безопасности на улицах Камдена».

Тест об американских выборах

Марк Твен: «Меня выдвинули кандидатом в губернаторы штата Нью-Йорк. Я сознавал, что у меня преимущество: идеальная репутация». Проверьте, как вы знаете Америку?