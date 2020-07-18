Румыния продлила запрет на въезд еще на 30 дней. Названы условия транзита для украинцев

18.07.2020, 5:35, Новости дня

В Румынии на 30 дней продлили действие режима чрезвычайной ситуации и до 15 августа продлен запрет на въезд на территорию страны для иностранцев, в том числе украинцев. Об этом 17 июля сообщает посольство Украины в Румынии на своей странице в Facebook.

“Согласно п. 2 ст. 2 приложения 3 указанного решения, запрещается въезд на территорию Румынии через пункты пропуска на государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства”, – сообщили в посольстве.

Исключение из указанного запрета касается следующих категорий лиц:

члены семьи граждан Румынии;

члены семьи граждан других государств – членов ЕС, Европейского экономического пространства или Швейцарии, имеющие право на проживание на территории Румынии;

лица, имеющие долгосрочные визы, вид на жительство или документ, эквивалентный виду на жительство, выданный компетентными органами или другой эквивалентный документ, выданный компетентными органами других государств, согласно законодательству ЕС;

лица, въезжающие в Румынию с профессиональной целью, что подтверждается полученными визой, видом на жительство или иным эквивалентным документом, соответственно, медицинские работники, исследователи в области медицины, медицинские работники гериатрической помощи, а также перевозчики и другие категории персонала, задействованного в транспортировке товаров, обеспечивающего такие перевозки;

дипломатический или консульский персонал, персонал международных организаций, военный персонал или персонал, который может обеспечивать гуманитарную помощь;

лица в режиме транзита, в том числе репатриированные в рамках получения консульской защиты;

пассажиры, путешествующие по императивным мотивам;

лица, нуждающиеся в международной защите или по другим гуманитарным причинам;

иностранцы и лица без гражданства, которые путешествуют с целью обучения;

иностранцы и лица без гражданства, высококвалифицированные работники, если их трудоустройство необходимо с экономической точки зрения и деятельность не может быть отложена или проводиться за рубежом;

иностранцы и лица без гражданства, трансграничные работники, сезонные сельскохозяйственные работники, персонал морского и речного транспорта;

члены международных спортивных делегаций, участвующих в спортивных соревнованиях, организованных на территории Румынии.

В ведомстве отметили, что особое внимание обращается на режим временного транзита по территории Румынии, который разрешен исключительно при следующих условиях:

только в непрерывном порядке и исключительно по маршруту, утвержденному компетентными органами Румынии – карта;

при наличии соответствующих документов, подтверждающих транзитную цель поездки и дающих основания для въезда в страну следования;

транзитный проезд в страны, в частности Республику Болгария, с туристической целью возможен при наличии документов, подтверждающих цель поездки (туристический ваучер, бронирование гостиницы и т.д.) и дающих основания для въезда в страну следования.

‼️Заборону в'їзду іноземців на територію Румунії продовжено до 15 серпня‼️Відповідно до рішення Уряду Румунії № 553… Posted by Embassy of Ukraine in Romania/Посольство України в Румунії on Reede, 17. juuli 2020

Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса действует с 12 марта. С 7 апреля государственную границу Украины можно было пересечь только на автомобиле и только в 19 пунктах пропуска.

17 июня Кабинет Министров Украины по предложению министра внутренних дел Арсена Авакова принял решение об открытии двух пунктов пропуска на границах с Беларусью и Россией.

С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На том же заседании правительство возобновило работу 66 пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Молдовой, тогда как пункты пропуска на границах с РФ и Беларусью остались закрытыми.

По состоянию на утро сегодняшнего дня общее количество подтвержденных случаев заражения в Украине увеличилось до 57 264. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1456 человек, вылечилось 29 769 больных.