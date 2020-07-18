 

Будет единый подход. ГБР реорганизует территориальные управления

18.07.2020, 5:35, Новости дня

Госбюро расследований Украины реформирует руководящий состав территориальных управлений, к формированию руководящего состава будет применен единый подход, сообщила пресс-служба ГБР 17 июля.

Территориальные управления возглавят директор и два заместителя, один по следственной, второй – по оперативной работе. При этом все руководители будут относиться к руководящему составу ГБР, отметил и.о. директора ГБР Александр Соколов.

Директора и заместители теруправлений, которые, согласно предыдущей штатной структуре, являются государственными служащими, получают сообщение о ликвидации должностей государственной службы и введении должностей старшего руководящего состава.

“Реорганизация позволит нам привести структуру теруправлений к единому стандарту, повысить эффективность их работы”, – сказал Соколов.

По его словам, нынешние руководители смогут принять участие в открытом конкурсе и, в случае победы, продолжить службу в ГБР на тех же должностях.

Государственное бюро расследований – центральный правоохранительный орган Украины, создание которого было предусмотрено Уголовным процессуальным кодексом Украины до 20 ноября 2017 года. Бюро начало свою деятельность 27 ноября 2018 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06 / Макгрегор назвал причину завершения карьеры

22.05 / Ракета-носитель «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

01.07 / Пекин счел не убедительной угрозу нового свиного гриппа

24.06 / Младенцы на продажу: московская полиция обнаружила пятерых новорожденных без родителей

24.05 / Задержан администратор «Омбудсмен полиции»

31.05 / Миссия США в ОБСЕ призвала Россию “прекратить шараду” и вернуть Крым и часть Донбасса

16.06 / Жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали с ковидной пневмонией

22.06 / Эксперт объяснил «пугающую» победу партии Вучича на выборах в Сербии

20.05 / ММА. Китаянка Вэйли Чжан хочет подраться за титул Шевченко

07.06 / На Балтике начались крупномасштабные натовские учения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска