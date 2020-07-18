Пранкер Вован заявил о непрофессионализме руководства МИД Польши

18.07.2020, 4:53, Новости дня

Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) выразил мнение, что отзыв сотрудников постоянного представительства Польши при ООН из-за телефонного розыгрыша польского президента Анджея Дуды является попыткой скрыть непрофессионализм руководства министерства иностранных дел этой республики.

«Это попытка скрыть непрофессионализм руководства МИД [Польши], перенести ответственность на каких-то мелких сотрудников, которые, вполне возможно, и не виноваты. Не только МИД [Польши], но и офис президента [Польши] в этой схеме участвовал», – приводит слова Кузнецова РИА «Новости».

Ранее пранкер Вован оценил реакцию МИДа Польши на звонок Дуде.

Напомним, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли президента Польши Анджея Дуду, предложив от имени генсека ООН забрать Львов и другие польские города. В МИД Польши звонок пранкеров Дуде назвали «российской дезинформацией». После этого Варшава отозвала двух сотрудников постпредства при ООН.

Позже Лексус объяснил, как пранкерам удалось дозвониться до президента Польши. Сам Дуда после беседы с пранкерами пошутил, что разоблачить россиян ему помогло особое произношение слова «зубровка».

Напомним, в минувшее воскресенье Дуда был переизбран главой Польши на второй срок. Газета ВЗГЛЯД предполагала, что президентом республики останется Дуда. Это означает, что адепт «исторических войн» с Россией и один из главных критиков Кремля – национал-консервативная партия «Право и справедливость» сохранила свою монополию на власть.



