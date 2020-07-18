Производители мяса в США начали очищать воздух на производствах
18.07.2020, 4:35, Новости дня
Две крупнейшие мяспоперерабатывающие компании сообщили, что установили оборудование очистки воздуха на некоторых своих предприятиях для защиты сотрудников от коронавируса.
Компания JBS USA, входящая в четверку крупнейших производителей говядины в США, сообщила, что начала использование ультрафиолетового излучения для обеззараживания воздуха. Компания Tyson Foods – производитель говядины, свинины и мяса птицы – заявила, что проводит интенсивные исследования относительно ультрафиолетового излучения на некоторых своих заводах.
Пока неизвестно, позволяют ли эти технологии уничтожать коронавирусы.
За время пандемии COVID-19 в США заболели более 16 тыс сотрудников отрасли, 86 из них скончались.
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