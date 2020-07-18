Производители мяса в США начали очищать воздух на производствах

18.07.2020, 4:35, Новости дня

Две крупнейшие мяспоперерабатывающие компании сообщили, что установили оборудование очистки воздуха на некоторых своих предприятиях для защиты сотрудников от коронавируса.

Компания JBS USA, входящая в четверку крупнейших производителей говядины в США, сообщила, что начала использование ультрафиолетового излучения для обеззараживания воздуха. Компания Tyson Foods – производитель говядины, свинины и мяса птицы – заявила, что проводит интенсивные исследования относительно ультрафиолетового излучения на некоторых своих заводах.

Пока неизвестно, позволяют ли эти технологии уничтожать коронавирусы.

За время пандемии COVID-19 в США заболели более 16 тыс сотрудников отрасли, 86 из них скончались.