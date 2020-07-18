В Харькове расследуют смерть иностранца. Мужчина выпрыгнул из окна гостиницы
18.07.2020, 4:30, Новости дня
В Харькове 39-летний гражданин Иордании выпрыгнул из окна гостиничного номера, расположенного на четвертом этаже. Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области в Facebook.
Информация о происшествии поступила в Основянский отдел полиции города около 18.00.
По предварительным данным правоохранителей, в номере отеля загорелись личные вещи мужчины и кровати. Из-за пожара иностранец выпрыгнул из окна.
Мужчина скончался от полученных травм в карете скорой помощи.
Поліцейські з'ясовують обставини смерті іноземця в Основ'янському районі Харкова 39-річний громадянин Йорданії…
Posted by Поліція Харківської області on Reede, 17. juuli 2020
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет