 

В Харькове расследуют смерть иностранца. Мужчина выпрыгнул из окна гостиницы

18.07.2020, 4:30, Новости дня

В Харькове 39-летний гражданин Иордании выпрыгнул из окна гостиничного номера, расположенного на четвертом этаже. Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области в Facebook.

Информация о происшествии поступила в Основянский отдел полиции города около 18.00.

По предварительным данным правоохранителей, в номере отеля загорелись личные вещи мужчины и кровати. Из-за пожара иностранец выпрыгнул из окна.

Мужчина скончался от полученных травм в карете скорой помощи.

Поліцейські з'ясовують обставини смерті іноземця в Основ'янському районі Харкова 39-річний громадянин Йорданії…

Posted by Поліція Харківської області on Reede, 17. juuli 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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