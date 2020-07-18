 

Во Львовской области задержали сирийских нелегалов – Госпогранслужба

18.07.2020, 4:30, Новости дня

Во Львовской области ночью 16 июля задержали трех сирийских нелегалов. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Получив информацию о возможном нарушении, украинские правоохранители остановили группу нелегальных мигрантов на границе с Польшей.

У задержанных не было при себе никаких документов, однако они назвались гражданами Сирии.

Позже работники оперативно-разыскных подразделений Госпогранслужбы и сотрудники СБУ задержали во Львове организатора канала переправки людей через границу и его вероятных сообщников. Все они граждане Турции.

“В отношении незаконных мигрантов оформлены документы для привлечения к административной ответственности, а задержанным организаторам грозит уголовная ответственность за совершение преступления, предусмотренного ст. 332 Уголовного кодекса (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины)”, – уточнили в Госпогранслужбе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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