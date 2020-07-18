Мнение: Куратора Сафронова в Чехии засветили: Он сделал заявление и сбежал

18.07.2020, 4:20, Разное

Адвоката настоятельно попросили, и он щедро насыпал вранья: «Мартин Лариш, житель Чехии, в деле о госизмене не фигурирует». Трюк не прошел. Лариш мгновенно дал интервью, и сбежал – слился. Слишком очевидно, что он и есть тот самый чех, которому с 2017 года Иван Сафронов передавал секретные сведения о российском ВПК.

И не надо рассказывать, что он не знал. Во-первых, от Лариша и других представителей организации Centrum pro bezpečnostní analýzy a prevenci (CBAP) Иван получал, как известно, материальное вознаграждение, и непосредственно с ним и другими неназванными представителями этой мутной конторы общался. Хотя не такая уж она и мутная. Контора классическая. Занимается официально защитой попираемых прав российских и прочих граждан. Короче говоря, тесно связана с чешской резидентурой НАТО, под крышей которой и создана. Есть такие интересные фирмы – человеку со стороны вообще сложно понять, что она делает. Вроде бы, правозащитники, вроде эксперты какие-то, а вроде бы, и информацию собирают. Для кого, для чего нужны такие эксперты, ни у кого нет ни вопросов, ни ответов.

Чех Мартин Лариш в настоящий момент, сообщается, пропал.

Но сначала он заявил, что не имеет отношения к разведке. Зато именно он заведовал центром, который очень беспокоился за права россиян и финансировался из США – конечно же, это разведка. Таких контор по всему миру – масса. Аналогичных. Вот и источник ТАСС прямо заявил, что Мартин Лариш и Центр для «анализов безопасности и превенции» (идеальное название, чтобы люди чесали в затылке), которым он заведует, тесно сотрудничают с чешскими спецслужбами.

«Я же экономист», – сообщил Лариш и опубликовал заявление, где говорится, что с Сафроновым он познакомился в 2012 году и все время в своей работе он использовал только открытые источники, и к гостайне как журналист допущен не был. А потом стал делать все, чтобы вытащить своего подопечного из тюрьмы. Какое поразительное совпадение. В деле говорится, что наблюдение за Сафроновым идет с 2012 года. 2017 – таким образом, один из вменяемых эпизодов.

«Мне очень жаль, что это случилось, меня это повергло в шок, и я до сих пор не понимаю, зачем его задержали. Официальную причину я также не понял, потому что Иван был журналист – значит, он не имел и не мог иметь доступ к секретным материалам, потому в журналистике с секретными материалами не работают. Я сам, как эксперт в Чехии, доступа ни к каким секретным материалам не имею, и никакое государственное ведомство мне их попросту не выдаст. Это полный абсурд. Ведь то же самое касается и России, где все еще строже. Из СМИ я знаю, что Иван обвиняется в том, что он в 2012 году был завербован представителем чешской разведки, а в 2017 году получил задание, собрал и передал этому представителю некие секретные сведения. Я до сих пор не знаю, имеет ли ФСБ в виду меня как того самого представителя чешской разведки. Если они считают меня этим агентом, то я категорически отрицаю свою причастность к Чешской разведке, как и к любой другой спецслужбе».

BBC, финансируемое британским правительством, сообщило, что Centrum pro bezpečnostní analýzy a prevenci (CBAP) защищает права человека и финансируется из США. То есть по сути они по своей глупости слили и чешского резидента и Ивана Сафронова.

«В нашем центре, – сообщил Лариш на BBC, – мы занимаемся аналитическими заметками на разные темы, связанные в основном с политикой, экономикой и безопасностью в разных регионах мира. Все наши публикации и заметки выложены на нашем сайте в открытом доступе. Кроме того, мы участвовали и участвуем в нескольких грантовых проектах с нашими партнерами, некоммерческими организациями, в основном из соседних стран Центральной Европы. Наш центр является тоже некоммерческой организацией… Я хорошо знаю, как в России нарушаются права человека и гражданские свободы, и знаю, как сегодняшний режим относится к свободе слова и СМИ, поэтому больше уже ничего комментировать не хочу и не буду понимая, что любое мной сказанное слово может быть искажено и даже причинить вред Ивану, и этого я не допущу. Я надеюсь, что это досадное недоразумение будет разрешено, Иван будет освобожден, а обвинения с него будут сняты».

После чего он удалил все свои соцсети и навсегда пропал с радаров. Засвечен. Вывезли, скорее всего.

Самый смешной аргумент – Ваня не знал, что подобные экспертные центры могут быть крышей разведки, его использовали втемную. А как же «за материальное вознаграждение передавал данные, составляющие гостайну?» А еще смешнее: «У Ивана нет и не было никаких знакомых в Чехии». Так говорили те, кто за него поручились. А теперь есть целый приятель, как он себя называет – а вообще-то, куратор. А может, и вербовщик. Хотя вербовщиком вполне может быть и другой человек. В НАТО их готовят тщательно. И чешские знакомые всплыли.

Но прессе пора перестать копать в этом направлении. Потому что пока Иван Сафронов не заговорил, чтобы выбить себе меньший срок, можно упустить всех. А вполне возможно Мартин Лариш появился на BBC, потому что понял, что «засвечен» и нужно сделать последний шаг и уходить. Иначе те, кто работает с другой стороны, прямо в Чехии могут взять его за жабры и спросить, кого еще он успел завербовать в России.

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