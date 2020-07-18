Прокуратура запросила шесть лет колонии для диспетчеров

18.07.2020, 4:10, Разное

…обвиняемых в крушении самолета главы компании Total во Внуково.

В Солнцевском районном суде Москвы прокуратура запросила до шести лет и двух месяцев лишения свободы трем диспетчерам, которых обвиняют в крушении самолета главы нефтяной компании Total Кристофа де Маржери во Внуково после столкновения при взлете с машиной-снегоуборщиком. Об этом сообщает «Коммерсант».

Обвинение запросило для руководителя полетов аэропорта Романа Дунаева шесть лет и два месяца колонии общего режима, для диспетчера-инструктора Александра Круглова — шесть лет, а для диспетчера руления Надежды Архиповой — пять лет и десять месяцев. Подсудимые не признают свою вину.

«В деле нет абсолютно никаких доказательств вины диспетчеров, само дело — пустое!» — считает адвокат Дунаева Игорь Чернецкий.

Максимальное наказание по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним (ч. 3 ст. 263 УК) предусматривает до семи лет лишения свободы. «Коммерсант» отмечает, что в октябре 2020 года истекает срок привлечения к ответственности по этой статье.

Самолет Falcon, принадлежащий главе французской нефтяной корпорации Total Кристофу де Маржери разбился при взлете в московском аэропорту в ночь на 21 октября 2014 года.

По делу о крушении самолета обвинения были также предъявлены водителю снегоуборочной машины Владимиру Мартыненко и старшему сменному инженеру Владимиру Леденеву. По версии следствия, Мартыненко, находясь в снегоуборочной машине в состоянии алкогольного опьянения, потерялся на взлетно-посадочной полосе и оказался на пути начавшего разгон Falcon. В результате столкновения погибли де Маржери и трое членов экипажа.

В 2017 году Леденева и Мартыненко, признавших вину, приговорили к четырем и 3,5 годам лишения свободы, однако сразу же амнистировали в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.