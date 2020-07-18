Диетолог Ольга Шмелева рассказала о правилах здорового питания для тех, кто работает удаленно

18.07.2020, 3:53, Разное

Врач-диетолог Ольга Шмелева пояснила о правилах здорового питания для людей, работающих удаленно. В летнее время в рационе должно быть больше фруктов и овощей, следует также ограничить потребление сладких продуктов, газированных напитков.

Для тех, кто предпочитает удаленную занятость, крайне важно питаться регулярно и умеренно. В интервью “Звезде” специалист объяснила, что “заедание” стресса и возможность круглосуточного доступа к холодильнику чреваты развитием ожирения. Для поддержания нормальной физической формы в домашних условиях рекомендуется питаться не менее трех раз с двумя перекусами на протяжении дня.

Наиболее оптимальным завтраком являются каши. Это отличный источник углеводов, позволяющий “зарядиться” энергией на целый день. Во время обеда можно также позволить себе гарнир из злака с мясом или рыбой. Незадолго до сна не стоит увлекаться жирной и тяжелой пищей, ведь ближе к ночи лучше быть с полупустым желудком. За ужином можно съесть немного овощного гарнира и рыбы, отмечает Шмелева.

В качестве перекуса неплохо подходят творог или фрукты. Не следует увлекаться чаем с пирожными, содержащими простые углеводы. Летом позволяется есть больше фруктов и овощей. Последние быстро насыщают организм и имеют низкую калорийность. Во время готовки овощей лучше не использовать растительное масло.