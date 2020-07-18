“Дау. Дегенерация” Хржановского стал лучшим фильмом первого полугодия

18.07.2020, 3:18, Новости дня

“Дау. Дегенерация” российского режиссера Ильи Хржановского занял первую строчку рейтинга лучших фильмов первой половины 2020 года по версии немецких и австрийских кинокритиков. Рейтинг был опубликован 15 июля в журнале Film plus kritik.

Фильм Хржановского обошел “1917” Сэма Мендеса и “Маленьких женщин” Греты Гервиг. Всего в рейтинге 15 фильмов.

“Дау” должен быть признан как один из самых замечательных и самых больших арт-проектов последних десятилетий, по крайней мере как самый важный кинопроект за последние 20 лет и как самый большой кинопроект за все время”, – отметили авторы рейтинга.

Действие “Дау. Дегенерация” происходит в засекреченном советском институте, где проводят эксперименты над животными и людьми по созданию идеального человека. Премьера фильма состоялась в феврале 2020 года на Берлинском кинофестивале, “Дау. Дегенерация” был показан в специальной программе фестиваля.

Фильм “Дау. Наташа” – часть 700-часового проекта “Дау” российского режиссера Ильи Хржановского – получил на Берлинале “Серебряного медведя” за выдающиеся художественные достижения.

Проект “Дау” включает 14 фильмов, производство которых началось в 2008 году. Съемки проходили в Харькове, где авторы кинопроекта в точности реконструировали быт, социально-культурную и политическую жизнь СССР в первой половине ХХ века, в частности построили большую декорацию в виде научно-исследовательского института. В фильме снимались несколько сотен человек, в том числе основатель издания “ГОРДОН”, журналист Дмитрий Гордон, экс-мэр Киева Леонид Черновецкий, политики Нестор Шуфрич и Михаил Добкин и другие известные люди.