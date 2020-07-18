Россия и Китай воспользовались пандемией COVID-19 для распространения пропаганды – Столтенберг

18.07.2020, 3:18, Новости дня

Пандемию коронавируса некоторые страны использовали для распространения пропаганды, разделения союзников и подрыва доверия к демократическим институтам. Об этом в интервью изданию Еl Рais, которое было опубликовано 16 июля, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

“Мы видели, как Китай и Россия указали, что вирус был создан союзными странами. Киберпространство и социальные сети также использовались для распространения ложных обвинений. НАТО ответило предоставлением фактов. Ответ на пропаганду – не пропаганда”, – подчеркнул он.

По словам Столтенберга, НАТО может многое сделать, но “самым мощным оружием против дезинформации является свободная и независимая пресса”.

Генсек НАТО отметил также, что Россия увеличила военное присутствие в Ливии, пока остальной мир был очень сосредоточен на борьбе с пандемией.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 17 июля коронавирусом в мире заразилось 13,8 млн человек, из них более 7,7 млн вылечились, около 589,9 тыс. умерли. Об этом сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.