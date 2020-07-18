 

Россия и Китай воспользовались пандемией COVID-19 для распространения пропаганды – Столтенберг

18.07.2020, 3:18, Новости дня

Пандемию коронавируса некоторые страны использовали для распространения пропаганды, разделения союзников и подрыва доверия к демократическим институтам. Об этом в интервью изданию Еl Рais, которое было опубликовано 16 июля, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

“Мы видели, как Китай и Россия указали, что вирус был создан союзными странами. Киберпространство и социальные сети также использовались для распространения ложных обвинений. НАТО ответило предоставлением фактов. Ответ на пропаганду – не пропаганда”, – подчеркнул он.

По словам Столтенберга, НАТО может многое сделать, но “самым мощным оружием против дезинформации является свободная и независимая пресса”.

Генсек НАТО отметил также, что Россия увеличила военное присутствие в Ливии, пока остальной мир был очень сосредоточен на борьбе с пандемией.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 17 июля коронавирусом в мире заразилось 13,8 млн человек, из них более 7,7 млн вылечились, около 589,9 тыс. умерли. Об этом сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Экс-глава Генштаба Украины описал сценарий «вторжения России»

10.07 / Отказ журналистам «Голоса Америки» в визах США назвали «чрезвычайной жестокостью»

09.06 / Сосед описал судьбу Ефремова поговоркой

14.06 / На границе со Словакией задержана группа нелегалов из восьми человек

25.05 / Возросло число погибших полицейских после наезда BMW на блок-пост в Алма-Ате

01.07 / В комиссии онлайн-голосования по Конституции исключили возможность подтасовки данных участников

30.06 / Энергоустановка для лунной базы разработана в Курчатовском институте

29.06 / Иран выдал ордер на арест Трампа, Евросоюз продлил санкции против РФ. Главное за день

10.07 / Суд по делу Фургала решено проводить в закрытом режиме

25.06 / Саммит США-Польша: экспертные оценки 

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска