Грузопереработка морских портов Украины за полгода выросла почти на 10% – Криклий

18.07.2020, 3:18, Новости дня

Грузопереработка морских портов Украины за последние полгода выросла на 9,9%. Об этом 17 июля заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, в течение января – июня 2020 года портовые операторы обработали в украинских портах 79,3 млн тонн грузов.

“Морские порты Украины продолжают развиваться. За первые шесть месяцев этого года их грузопереработка выросла почти на 10%. Лидерами по перевалке стали морской порт Южный, который обработал больше всего грузов – 31,2 млн тонн, а также морские порты Николаев, Одесса, Черноморск и Мариуполь. В итоге их грузообработка составила 72,7 млн тонн. Это 92% от общего объема переработки”, – подчеркнул Криклий.

Министр также отметил, что динамично увеличивают перевалку грузов морские порты Ольвия и Бердянск.

В сентябре 2019-го замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк заявил, что украинские порты третий год подряд увеличивают грузооборот.