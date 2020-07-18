Глава Пентагона заявил о важности свободы судоходства в Южно-Китайском море

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18.07.2020, 3:16, Новости дня

Министерство обороны США считает важной задачей обеспечение свободы судоходства в мире, в том числе в Южно-Китайском море, сообщил глава Пентагона Марк Эспер во время онлайн-встречи с личным составом и членами их семей.

«Свобода судоходства очень важна, в первую очередь как принцип. <…> Это также важно и потому, что без свободы судоходства нет свободы торговли», – приводит слова Эспера ТАСС.

«Именно поэтому ВМС США с самого начала защищали свободу судоходства, чтобы у нас была эта свобода торговли, а другие страны уважали все эти законы и нормы. Именно поэтому ВМС США честно, ответственно, умело проводят так называемые операции по обеспечению свободы судоходства в спорных водах по всему миру, как Южно-Китайское море. Это может быть наше полушарие или зона ответственности Европейского или Центрального командования Вооруженных сил США», – добавил шеф Пентагона.

Напомним, в понедельник госсекретарь США Майк Помпео заявил о незаконности территориальных претензий Пекина в Южно-Китайском море, подчеркнув, что «мир не позволит Китаю распоряжаться Южно-Китайским морем как своей морской империей».

В начале июля стало известно, что США отправили в Южно-Китайское море две авианосные ударные группы во главе с авианосцами «Рональд Рейган» и «Нимиц».

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что амбиции США могут утонуть в Южно-Китайском море.





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