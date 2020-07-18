Мнение: Су-24 на авиабазе Аль-Джуфра

18.07.2020, 3:15, Разное

Спутниковые фотографии авиабазы Аль-Джуфра от 13 июля 2020-го года.

С базы продолжают действовать бомбардировщики Су-24, которые столь сильно досаждают туркам и ПНС Ливии, мешая концентрации войск для нападения на Сирт и авиабазу Аль-Джуфра.

Турция продолжает выдвигать ультиматумы Хафтару, требуя, чтобы от отвел войска из Сирта и Аль-Джуфры, но ЛНА эти угрозы игнорирует, расчитывая на помощью Египта, который ясно обозначил свои "красные линии" связанные с Сиртом и Восточной Ливией.



Посмотреть общее фото в высоком разрешении (60 Мб) – https://gifyu.com/image/Q1qD

https://www.thedrive.com/the-war-zone/34888/two-su-24-combat-jets-seen-in-satellite-image-of-libyan-air-base-as-air-war-intensifies – цинк

Между тем, турки по воздуху перебрасывают дополнительные силы на авиабазу Аль-Ватия. Наверняка там появятся новые ЗРК + возможно, система РЭБ, уже с учетом неудачного опыта с развертыванием "Хоков" уничтоженных "неизвестными самолетами".