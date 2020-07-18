Кремлевского повара накрывают крышкой

18.07.2020, 3:00, Разное

В Вашингтоне расширяют санкции в отношении Евгения Пригожина.

Американское правительство и Конгресс связывают его с деятельностью Агентства интернет-исследований, вмешательством в выборы в США, а также с военными наемниками из ЧВК Вагнера и операциями в 20 странах мира, включая Ливию, Сирию, Центральноафриканскую Республику и Судан.

Санкции минфина

Впервые Вашингтон ввел санкции против Пригожина еще 16 декабря 2016 года в связи с причастностью к деятельности российского правительства по «аннексии Крыма». 15 марта 2018 года санкции против Пригожина и еще 18 связанных с ним лиц (в том числе сотрудников Агентства интернет-исследований) были введены за вмешательство в американские выборы.

В сентябре того же года под санкции попали компании «Конкорд», ЧВК Вагнера. Однако, как отмечается в заявлении министерства финансов США, благодаря созданной обширной сети финансовых посредников и подставных компаний все это время бизнесмену и ресторатору удавалось уклоняться от санкций и совершать долларовые сделки, «несмотря на блокировку [со стороны] финансовой системы США».

В этот раз Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина внесло в санкционный список трех российских физических лиц и пять компаний в Судане, Гонконге и Таиланде. Американское казначейство (так здесь обычно называют министерство финансов) обвинило фигурантов черного списка в содействии глобальным операциям Пригожина, в попытке «подавить и дискредитировать протестующих, стремящихся к демократическим реформам в Судане», а также помочь бизнесмену уйти от санкций США.

«Евгений Пригожин и его сеть используют природные ресурсы Судана для личной выгоды и распространения зловредного влияния по всему миру», — заявил, представляя новые санкции, министр финансов Стивен Мнучин.

Министр финансов США Стивен Мнучин. Фото: ЕРА

Госсекретарь Майк Помпео отмечает, что Пригожин финансирует Агентство интернет-исследований — российскую «фабрику троллей», которая пыталась вмешаться в выборы в США, а также ЧВК Вагнера, которая с санкции Министерства обороны РФ расширяет российское влияние за рубежом.

Роль Пригожина в Судане «подчеркивает взаимосвязь между военизированными операциями России, поддержкой авторитарных режимов — таких как режим бывшего президента Судана Омара аль-Башира — и эксплуатацией природных ресурсов».

Санкции, по мнению Помпео, «еще больше ограничат попытки Пригожина и его сторонников разжечь беспорядки и подорвать реформы в Судане».

И еще одна оценка. Санкции против Евгения Пригожина являются ответом на «вмешательство в демократические процессы», пояснил Совет национальной безопасности при Белом доме.

Утверждения США о «руке Кремля» в различных регионах мира — это паранойя, пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Санкции лишь добавляют негатив в непростые отношения между нашими странами, отметила она на брифинге в Москве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле «крайне негативно» относятся «к любым санкциям в отношении российских жителей и в отношении российских юрлиц».

В санкционный список американского минфина попали три физических лица:

Лавренков Игорь Валерьевич, 1974 г.р., житель РФ и островного карибского государства Сент-Китс и Невис;

Мандель Андрей Сергеевич, 1990 г.р. (гражданство не указано), Санкт-Петербург, связан с компанией M-Invest, OOO;

Потепкин Михаил Сергеевич, 1981 г.р., житель России.

А также пять компаний:

ООО «М Инвест» (M Invest), зарегистрирована в Санкт-Петербурге и Хартуме (Судан);

MEROE GOLD CO. LTD, Хартум (Судан), добыча цветных металлов;

SHEN YANG JING CHENG MACHINERY IMP&EXP. CO., LIMITED, зарегистрирована в Гонконге, Таиланде, Китае (так записано в справке казначейства США: Гонконг и Китай — отдельно);

SHINE DRAGON GROUP LIMITED, Гонконг и Таиланд;

ZHE JIANG JIAYI SMALL COMMODITIES TRADE COMPANY LIMITED, Гонконг, Таиланд, Китай.

Отныне активы этих лиц и компаний в США, если таковые имеются, будут заморожены, а американским гражданам будет запрещено вести с ними какие-либо дела. Граждане остальных стран, которые совершают сделки с указанными лицами и фирмами, могут быть подвергнуты американским санкциям.

Минфин США утверждает, что «М Инвест» — российская компания, которая «принадлежит Пригожину или контролируется им», служила прикрытием для операций в Судане частной военной компании Вагнера, отвечала за разработку планов для бывшего президента Судана Омара аль-Башира по подавлению протестующих, стремящихся к демократическим реформам. Проводилась кампания дезинформации с использованием социальных сетей, аналогичная деятельности Агентства интернет-исследований.

Фото: Антон Тушин / ИТАР-ТАСС

В 2017 году компания «М Инвест» получила концессию на разведку месторождений золота в Судане. Для надзора за своей деятельностью «М Инвест» полагается на дочернюю компанию Meroe Gold. Андрей Мандель является генеральным директором M Invest, а Михаил Потепкин, ранее работавший в Агентстве интернет-исследований, является региональным директором M Invest и Meroe Gold в Судане.

В 2018–2019 гг. компании из санкционного списка в Таиланде и Гонконге осуществили в интересах Пригожина более 100 денежных переводов на сумму более 7,5 млн долларов США. Эти средства поддерживали его деятельность в Судане и обслуживание частного самолета, который 30 сентября 2019 года вместе с еще двумя самолетами и яхтой «повара Путина» попали под санкции американского минфина.

Игорь Лавренков был директором и владельцем Shine Dragon Group Limited и лично участвовал в установлении отношений компании с M Invest. Лавренков также является директором компаний Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp & Exp. Co. и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited, Shine Dragon Group Limited владеет обеими компаниями.

Конгресс против Пригожина

Отдельно от этих санкций в обеих палатах Конгресса были представлены резолюции, осуждающие действия Евгения Пригожина и ЧВК Вагнера. В них содержится призыв к президенту Трампу «работать с Конгрессом над разработкой и реализацией всесторонней стратегии для противодействия злонамеренной деятельности».

Сенаторы Крис Кунс и Марко Рубио, члены комитета по иностранным делам, приводят список обвинений бизнесмену и ЧВК, которую он «предположительно» финансирует. Вот что отмечается в резолюции.

«Группа Вагнера», российская организация военных наемников, укомплектованная нынешними и бывшими военными и офицерами разведки, «участвовала в военном захвате и незаконной аннексии Крымской области Украины в феврале и марте 2014 года и в последующих мятежах на востоке Украины: в Донецке и Луганске.

Она же оказывает военную поддержку режиму Башара Асада в Сирии, в 2015-м помогла президенту вернуть значительную часть территории страны.

7 февраля 2018 года «группа Вагнера» провела вооруженное нападение на американские войска возле города Дейр-эз-Зур в восточной Сирии, «побуждая Соединенные Штаты к контратаке», которую газета «Вашингтон пост» назвала «самым смертоносным столкновением США и РФ со времен холодной войны».

«Группа Вагнера» поддержала Халифу Хафтара и его «Ливийскую национальную армию», предоставляя наемников, артиллерию, танки, беспилотники и боеприпасы в нарушении эмбарго ООН на поставки оружия. Евгений Пригожин лично присутствовал на встрече Хафтара и министра обороны РФ Сергея Шойгу в Москве 7 ноября 2018 года.

Евгений Пригожин и связанные с ним лица имеют отношение к операциям от имени правительства Российской Федерации в Африке. Около 235 российских военных частных охранников развернуты в Центральноафриканской Республике с 2017 года, некоторые из них обеспечивают личную безопасность для президента Фостена-Аршанжа Туадеры. Гражданин РФ Валерий Захаров — бывший сотрудник разведки — служил советником по безопасности президента ЦАР с 2018 года. В июле 2018 года российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев были убиты в Центральноафриканской Республике во время работы над документальным фильмом о деятельности группы. Ни правительство Центральноафриканской Республики, ни правительство Российской Федерации не провели достоверных и тщательных расследований убийства трех журналистов.

«Когда российский житель Евгений Пригожин, «группа Вагнера» и другие аффилированные лица вмешиваются в зарубежные выборы и отправляют наемников для участия в военных действиях за границей, они создают угрозу международной стабильности», — отмечает сенатор Кумс.

Конгрессмен Элиот Энгел. Фото: Reuters

Похожая резолюция выдвинута в июне и в палате представителей. В заявлении конгрессмена-демократа Элиота Энгела, главы Комитета по иностранным делам, говорится:

«Евгений Пригожин — марионетка Путина с давней историей подрыва безопасности и интересов Соединенных Штатов».

Резолюция предусматривает убеждение государств, сотрудничающих с подконтрольными Пригожину структурами, в прекращении подобного сотрудничества; введение дополнительных санкций и убеждение международных партнеров США в необходимости предпринять аналогичные шаги.

Иск в $50 млрд

В марте этого года министерство юстиции США неожиданно для многих отозвало иск в отношении двух контролируемых компаний Пригожина — «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг». Этим компаниям и Агентству интернет-исследований спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил обвинения в попытке вмешательства в американский избирательный процесс через кампанию дезинформации в соцсетях.

Судебные слушания должны были начаться в федеральном суде 6 апреля. Американское правительство решило, что вреда от этого процесса будет больше, чем пользы. Адвокаты потребовали от обвинения представить конфиденциальные документы.

Согласно заявлению прокуроров, предоставление доказательной базы может лишь раскрыть ответчику методы американских правоохранительных органов, но де-факто не позволит привлечь «Конкорд» к реальной ответственности.

Иными словами, на американской территории нечего арестовывать и конфисковывать.

При этом США продолжат попытки привлечь к суду всех проходящих по делу жителей России.

Пригожин заявил, что обвинение не выступило перед присяжными, поскольку испугалось предъявлять сфабрикованные доказательства, и в ответ потребовал возбудить уголовные дела в отношении экс-президента США Барака Обамы и ряда высокопоставленных американских чиновников. Соответствующее обращение он направил генеральному прокурору США Уильяму Барру. В марте Пригожин сказал о подготовке иска на 50 млрд долларов против США за «незаконное преследование и санкции».

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Как признали госсекретарь Помпео и глава казначейства Мнучин, через подставные лица и компании «повар Путина» находил возможности продолжать бизнес в обход американских санкций, то есть санкции нельзя назвать эффективными. Поэтому в этот раз в черный список попали те, кто помогал бизнесмену проводить финансовые и «прочие» операции в обход американцев.

Александр Панов

собкор «Новой», Вашингтон