Решить проблему изменения климата могут скалы

18.07.2020, 2:54, Новости дня

По мнению ученых, скалы, которые сформировались по причине вулканической активности, могут помочь человечеству в решении проблемы изменения климата.

Обнаружилось, что скалы играют важную роль в движении углекислого газа между атмосферой, земной поверхностью и океанами. Известно, что минералы в почве и горной поверхности разрушаются. Углекислый газ из атмосферы превращается в стабильные минералы на Земле и в океанах во время выветривания.

Специалисты обнаружили, что при помощи выветривания горных пород температура перестанет расти, а почва станет более плодородной и подходящей для выращивания сельскохозяйственных культур. Кроме этого, проделанная работа поможет поддержать продовольственную безопасность.