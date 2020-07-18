 

Решить проблему изменения климата могут скалы

18.07.2020, 2:54, Новости дня

По мнению ученых, скалы, которые сформировались по причине вулканической активности, могут помочь человечеству в решении проблемы изменения климата.

Обнаружилось, что скалы играют важную роль в движении углекислого газа между атмосферой, земной поверхностью и океанами. Известно, что минералы в почве и горной поверхности разрушаются. Углекислый газ из атмосферы превращается в стабильные минералы на Земле и в океанах во время выветривания.

Специалисты обнаружили, что при помощи выветривания горных пород температура перестанет расти, а почва станет более плодородной и подходящей для выращивания сельскохозяйственных культур. Кроме этого, проделанная работа поможет поддержать продовольственную безопасность.





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