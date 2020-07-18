 

ЕС выступил против любых санкций США в отношении европейских компаний

18.07.2020, 2:30, Новости дня

Евросоюз твердо выступает против любых санкций США в отношении европейских компаний, так как экстерриториальные ограничения противоречат международному праву, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

«ЕС глубоко озабочен ростом количества случаев применения санкций или угроз санкций со стороны США против европейских компаний и их интересов. Мы видим эту тенденцию в отношении Ирана, Кубы, Международного уголовного суда, а с недавних пор – и в отношении «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Евросоюз твердо выступает против любых санкций США в отношении европейских компаний, преследующих свои законные бизнес-интересы, и считает, что экстерриториальные ограничения противоречат международному праву», – приводит текст заявления ТАСС.

«Европейская политика должна определяться в Европе, а не третьими странами», – указал Боррель. При этом он уточнил, что в тех сферах, где «интересы внешней политики и политики безопасности [у ЕС и США] совпадают, большую ценность представляет применение скоординированных и адресных санкций, которые вводятся всеми партнерами». «Когда политические интересы расходятся, ЕС открыт к диалогу, однако переговоры не могут осуществляться под угрозой санкций», – подчеркнул глава европейской дипломатии.

Напомним, в среду госсекретарь США Майкл Помпео объявил о расширении действия американского закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций») на газопроводы «Северный поток – 2» и вторую нитку «Турецкого потока», потребовав от участников российских проектов «убираться немедленно». В МИД РФ обратили внимание, что санкции теперь затрагивают и союзников США в Европе.

В Кремле угрозы госсекретаря США в адрес участников «Северного потока – 2» назвали попыткой недобросовестной конкуренции и оказанием грубого давления на бизнес в Европе.

Отметим, во вторник министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не будет изменять своей позиции в отношении «Северного потока – 2» и хотел бы восстановления стратегических отношений Евросоюза и России.





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