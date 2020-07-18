Рут Гинсбург вновь борется с раком

18.07.2020, 2:15, Новости дня

Судья Верховного суда Рут Бейдер Гинсбург сообщила, что начала курс химиотерапии для борьбы с рецидивом онкологического заболевания.

Согласно ее заявлению, иммунотерапия не дала позитивных результатов, однако химиотерапия оказалась более эффективной. В заявлении Гинсбург подчеркнула: «Я часто говорила, что останусь членом Суда до тех пор, пока я могу хорошо работать. Я сохраняю способность делать это».

Состояние здоровья 87-летней Гинсбург, лидера либеральных судей Верховного суда, привлекает особое внимание. В случае ее ухода из суда, президент-республиканец Дональд Трамп получит возможность назначить на ее место юриста консервативных взглядов.

Гинсбург стала членом Верховного суда США в 1993 году. Ранее у нее четырежды диагностировался рак.