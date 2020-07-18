При таком соседе армия в Украине должна стать самым любимым силовым ведомством – Смешко

18.07.2020, 2:10, Новости дня

Россия создает конфликты в разных точках, используя тактику управляемого хаоса и распыления внимания, на эти конфликты не успевает реагировать коллективная система принятия решений. Об этом в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина 24” в сообщил экс-глава СБУ Игорь Смешко.

“Кроме нас самих нам никто не поможет. Нам могут дипломатически помочь, экономически… Александр III сформулировал для России: “У России нет друзей, у России есть армия и флот”. Неужели мы не понимаем, что, живя с таким соседом, армия у нас должна стать главным, самым любимым силовым ведомством. Не Министерство внутренних дел, а армия и сильная экономика”, – сказал экс-глава СБУ.

По его словам, с 1938 года Запад мало чему научился, поэтому Украине надо реально смотреть на мир.

“Вы видите, что Запад сейчас не объединен. Президент [Дональд] Трамп исповедует изоляционистскую политику США. Он фактически высказывает сомнение в существовании НАТО. А теперь представьте, что страна, которая имеет вертикальную систему власти, где все под контролем. В НАТО есть консенсус. Президенту РФ консенсус не нужен, у него все монополизировано. Поэтому эти конфликты распыляют внимание”, – считает Смешко.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.