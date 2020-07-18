С начала года на КПВВ в Донецкой области задержали 152 человека, которые находились в розыске – Нацполиция

18.07.2020, 2:10, Новости дня

С начала года в контрольных пунктах въезда-выезда в Донецкой области задержали 152 человека, которые находились в розыске. Об этом 17 июля сообщает Нацполиция Украины.

Кроме того, установлено 203 человека, которые, возможно, причастны к незаконным вооруженным формированиям на Донбассе, и 10 без вести пропавших лиц.

“Приоритетными для правоохранителей остаются задачи по выявлению оружия, боеприпасов, взрывчатки, а также лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям”, – уточнили в Нацполиции.

Всего, по данным полиции, за шесть месяцев благодаря работе блокпостов в Донецкой области предотвращено почти 1500 правонарушений. В частности, задокументировано 177 фактов незаконной перевозки наркотических веществ, выявлено 123 факта незаконного оборота оружия и боеприпасов.

10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска “Марьинка” и “Станица Луганская”, прерванную из-за вспышки коронавирусной инфекции. 22 июня возобновил работу КПВВ “Новотроицкое”. Однако, по данным украинских пограничников, боевики регулярно блокируют работу пропускных пунктов и препятствуют перемещению граждан.