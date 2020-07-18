Мнение: Война с памятниками. 17.07.2020

18.07.2020, 2:06, Разное

Кощунство!

В Бристоле местные власти снесли памятник активистке Black Lives Matter, который был установлен на постамент ранее снесенного памятника работорговцу Колстону.

Местные власти заявляют, что новый памятник был установлен незаконно, засим его придется убрать. Вот так выглядит реванш белых мужчин-рабовладельцев против черных женщин вставших на путь SJW.

Есть выход – по четным дням ставить памятник Колстону, по нечетным – активистке BLM.

Продолжается война с памятниками и в других городах.



Иисусу в Майями оторвали голову и отбили нос. Тот еще расист был, даром что черный.





Сессил Родс – было/стало. Южная Африка.



В Малайзии власти снесли 100-летний индуистский храм и конфисковали статую местного божества, утащив все кроме ступней.

Подробнее тут https://juiceonline.com/100-year-old-hindu-temple-demolished-by-state-authorities-who-confiscated-deity-statue/#.XxE9Vc0g1ug.twitter Там пишут, что с 1957 года в стране уничтожено более 10 000 индуистских храмов.



Памятник русскому губернатору Аляски Баранову уберут в местный музей из-за протестов коренного населения.



В национальном парке Риверсайд-парк в Висконсине уберут статую Гайаваты за "стереотипное представление индейцев".



В калифорнийской Вентуре местный совет единогласно проголосовал за демонтаж статуи католическому проповеднику Джуниперо Серра.



Снятие статуи солдату Конфедерации в университете Миссисипи.



Шоссе в районе города Питтсборо. Конкуренция символов.



А вот испытание со звездочкой. Кладбище евреев-конфедератов. Что скажут SJW-активисты?