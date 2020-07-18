Мнение: Мова форева

18.07.2020, 1:12, Разное

Вообще, если говорить о “Сансаре”, мне исполнение Басты вообще не нравится – Баста, между нами говоря, петь никогда не умел и до сих пор не научился. Моя любимая версия Сансары – украинская предвыборная (там и текст много лучше).

“Таков закон мужчины… Все сделать как сказал!” Эти строчки поет как раз сам Зеленский (на 3.14), и прямо даже я – Старый Пиарщик – в тот момент ему поверил и чуть не прослезился. Все-таки хорош, собака. Кто ж знал, что это его выступление в последний день перед первым туром выборов преза Украины – едва ли не последнее же его выступление на русском языке?

И вот последние новости насчет “поправки Бужанского”, которую вроде как “почти” внесла в Раду партия “Слуга народа” (я об этом писал на днях с большим скепсисом) – о том, чтобы отсрочить до 1 сентября 2023 году фактическую отмену образования на русском языке на Украине (то есть уничтожение русскоязычных школ с 1 сентября этого года). Вы, как говорится, будете смеяться – но эту поправку опять не то что прокатили… а даже не рассматривали. Украинская “общественность” встала-таки на дыбы, прошли какие-то митинги протеста (??) – на которых пылкие украинцы требовали ни в коем случае не принимать отсрочку для русских школ. Я посмотрел – обалдел: оказывается, украинские националисты видят в сохранении русскоязычных школ… угрозу украинскому языку! Как бы – где поп, а где приход? Но этот “аргумент” рассматривается совершенно серьезно на Украине. Причем – что уже привычно пошло в копилку украинского абсурда – многие выступающие на митингах против отсрочки украинизации образования и за отмену русскоязычия в школах… все это требовали на русском языке.

И с одной стороны – да, Зеленский опять прогнулся, показал бесхребетность. А с другой стороны – вопрос: а почему, собственно, не было аналогичных (или хотя бы каких-то) митингов ЗА поправку? Митингов ЗА сохранение русскоязычных школ? Тут мы видим ту же привычную картину: на Украине проявляет бесхребетность не только и не столько Зеленский, сколько вообще ВСЯ так называемая русскоязычная общественность. Укронаци шустрят, бегают, изобретают все новые законы, чуть что – на митинг, на демонстрацию, чуть что – грозят новым майданом. А русскоязычные – в точности “по русскому обычаю” – в основном жуют сопли.

Ну так и можно ли в такой ситуации реально что-то требовать от Зеленского? Если реально противостоять украинизации никто не хочет? Можно понять, что и он тоже не особо хочет кидаться на амбразуру в одиночку. “Не хотите – как хотите”. Пожалуй, он прав. Если лишний день весны никому не нужен – ну, в таком случае и ну его нафиг.

Мова форева.