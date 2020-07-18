Пожар в “Токио Стар”. Совладельцу сгоревшего отеля избрали меру пресечения

18.07.2020, 0:54, Новости дня

Сергея Дурача, совладельца гостиницы “Паровоз”, которая сгорела вместе с отелем “Токио Стар” летом прошлого года, задержанного вчера в одесском аэропорту, отправили в СИЗО на 25 дней. Об этом 17 июля сообщает “Думская”.

Меру пресечения ему избрали поздно вечером в Киевском районном суде Одессы.

По информации “7 канала”, во время заседания прокурор заявлял, что Дурач пытался сбежать за границу накануне и 16 июля его задержали правоохранители в аэропорту.

Прокуратура заявила, что у задержанного есть болгарский паспорт, что, вероятно, могло помочь скрываться от правоохранителей.

По информации защиты, Дурач не скрывался. В качестве доказательства было предоставлено заявление о добровольной явке обвиняемого к следователю.

По словам адвоката, Дурач узнал об обвинении из СМИ и не пытался сбежать, а в начале января 2020 года он выехал в Болгарию для лечения, после чего не мог вернуться из-за карантина.

Кроме того, по словам адвоката, прокуратура и Главное управление Национальной полиции были уведомлены о том, что Дурач добровольно придет после возвращения из Болгарии давать показания.

В ночь на 17 августа в отеле “Токио Стар” начался пожар. По данным очевидцев, возгорание произошло в прачечной. Погибло девять человек.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших и заявил, что отвечать за произошедшее будут не только виновники пожара. “Отвечать будет Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости. Ведь нельзя ставить собственную прибыль выше человеческих жизней”, – заявил он.

Полиция открыла уголовное производство. Следствие рассматривает три основные версии произошедшего: сокрытие убийства, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами. По данным СМИ, первая версия не подтвердилась.

Госбюро расследований открыло производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками ГСЧС Украины в Одесской области.

Черного задержали 17 августа. Ему сообщили о подозрении. 20 августа суд арестовал мужчину на два месяца без права внесения залога.

2 сентября Дурачу объявили о подозрении, но он на тот момент уже покинул Украину. Его объявили в розыск.