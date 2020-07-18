Взрыв возле метро “Шулявская”. Кличко сообщил, что пострадавший находится в тяжелом состоянии

18.07.2020, 0:54, Новости дня

Пострадавший в результате взрыва неизвестного устройства в урне возле метро “Шулявская” в Киеве находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом 17 июля сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

“Пострадал прохожий – 22-летний студент. Он получил множественные осколочные травмы ног. Госпитализирован в городскую больницу №17. Находится в тяжелом состоянии”, – написал Кличко.

По словам мэра, при взрыве были повреждены окна станции метрополитена.

Метрополитен работает в штатном режиме.

Друзі! Ввечері п’ятниці надзвичайна подія…О 20:08 попередньо у смітнику біля входу до станції метро "Шулявська"… Posted by Віталій Кличко on Reede, 17. juuli 2020

Информацию о взрыве на проспекте Победы правоохранители получили 17 июля в 20.10. Предварительно установлено, что взрыв произошел в мусорной урне.