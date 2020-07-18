Мнение: Запись переговоров эстонского наемника убитого под Зайцево
18.07.2020, 0:45, Разное
Запись переговоров эстонского наемника Миколы Илина найденная на его телефоне после того, как он подорвался на мине в районе Зайцево.
Эстония официально признала гибель своего гражданина на Донбассе, не вдаваясь в подробности того, что он там делал.
PS. Есть информация, что один из укровских 300х также того и общее число убитых при похождениях в районе Зайцево возросло до 3-х.
Труп Илина уже передали ВСУ. Лейтенанта Красногрудя сегодня похоронили.
Еще несколько трупов в копилку Зеленского. До Порошенко еще далековато, но впереди еще много времени.
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет