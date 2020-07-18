 

Мнение: Запись переговоров эстонского наемника убитого под Зайцево

18.07.2020, 0:45, Разное

Запись переговоров эстонского наемника Миколы Илина найденная на его телефоне после того, как он подорвался на мине в районе Зайцево.

Эстония официально признала гибель своего гражданина на Донбассе, не вдаваясь в подробности того, что он там делал.

PS. Есть информация, что один из укровских 300х также того и общее число убитых при похождениях в районе Зайцево возросло до 3-х.
Труп Илина уже передали ВСУ. Лейтенанта Красногрудя сегодня похоронили.

Еще несколько трупов в копилку Зеленского. До Порошенко еще далековато, но впереди еще много времени.

Источник: Colonel Cassad





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