 

S&P подтвердило суверенный рейтинг РФ на инвестиционном уровне

18.07.2020, 0:30, Новости дня

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на инвестиционном уровне «ВВВ-» со «стабильным» прогнозом.

«Снижение цен на нефть, сокращение [объемов] добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и негативные последствия пандемии COVID-19 приведут к снижению российской экономики на 4,8% в 2020 году. Однако сильная политическая основа, включая гибкий обменный курс, а также уровень внешнего и внутреннего фискального баланса должны позволить экономике справиться с этими потрясениями», – приводит мнение экспертов Standard & Poor’s ТАСС.

При этом в S&P допустили в перспективе возможность понижения оценки ситуации при «более устойчивом ослаблением бюджетно-налоговой базы, которая может усугубиться из-за более низких цен на нефть, чем ожидалось». Также на рейтинг может оказать давление возможный значительный отток капитала ввиду ужесточения санкций, считают в S&P.

Позитивное рейтинговое действие агентства может быть принято при отсутствии дополнительных серьезных внешних потрясений, а также при достижении роста ВВП РФ темпов, сопоставимых со странами с аналогичным уровнем доходов. «Более быстрое накопление фискальных буферов, смягчение волатильности поступающих доходов от сырьевых товаров, а также эффективные меры по преодолению роста фискальной нагрузки из-за старения населения также могут привести к тому, что мы предпримем позитивное рейтинговое действие», – добавили в Standard & Poor’s.

В S&P отметили, что несмотря на многочисленные потрясения в экономике, вызванные распространением коронавируса, удар по ВВП РФ в 2020 году будет меньше, «чем в развитых странах». «Это частично объясняется экономической структурой, которая включает меньшую роль секторов услуг и малых и средних предприятий», – считают эксперты S&P.

По их прогнозам, рост экономики РФ в 2021 году может составить 4,5% и 3,3% в 2022 году. При таком пути восстановления реальный ВВП РФ вернется к уровню 2019 года к началу 2022 года.

Ранее Всемирный банк спрогнозировал самый глубокий спад ВВП РФ за 11 лет.

Газета ВЗГЛЯД предсказала, что РФ удивит Запад восстановлением экономики.





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