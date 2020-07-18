 

В Лондоне произошла драка

18.07.2020, 0:15, Разное

…на акции протеста из-за боевых действий на азербайджано-армянской границе.

У посольства Армении в Лондоне азербайджанцы провели акцию протеста из-за вооруженных столкновений между странами из-за статуса Нагорного Карабаха. Об этом пишет Русская служба «Би-би-си».

Десятки азербайджанцев с флагами пришли к посольству Армении и скандировали лозунги «Карабах», «Карабах – наш, он будет наш», «Позор, Армения». Вскоре началась драка, в результате которой пострадал один человек. Кто спровоцировал потасовку — не понятно: обе стороны обвиняют в этом друг друга.

Столкновения на границе Армении и Азербайджана начались 12 июля после взаимного обвинения в нарушении режима прекращения огня, установленного в 1994 году. И Армения, и Азербайджан сообщали о нескольких жертв и раненых среди военнослужащих.

Конфликт начался из-за статуса Нагорного Карабаха после того, как Карабахская автономия объявила о выходе из состава Азербайджанской СССР в 1988 году. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районам.

Источник: Новая газета





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