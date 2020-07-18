Ученым удалось раскрыть механизм заражения человечества опасным паразитом

18.07.2020, 0:06, Новости дня

Специалисты изучили, как опасный паразит Toxoplasma gondii поражает клетки человека. По мнению ученых, их открытие поможет в разработке новых эффективных методов лечения.

Обнаружилось, что во время инфицирования токсоплазма отключает сигнальную систему в клетке-хозяине и вызывает активацию белка IRE1, который при соединении с внутренним цитоскелетом способствует перемещению клетки.

Во время новой работы специалисты заражали токсоплазмой клетки, лишенные IRE1. Ученым удалось доказать тот факт, что пораженные клетки не могут двигаться. Результаты исследования специалистов помогут в разработке новых препаратов для предотвращения распространения инфекции по организму.