 

Telewizja Republika – польским дипломатам в ООН дорого обошлась выходка российских пранкеров

17.07.2020, 23:55, Новости дня

После инцидента с розыгрышем польского президента Анджея Дуды российскими пранкерами МИД Польши сделал заявление. В нём он сообщил о незамедлительном отзыве двух сотрудников постоянного представительства Польши при ООН в Нью-Йорке, не предотвративших этот инцидент, пишет Telewizja Republika.


Reuters

Только что переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда стал жертвой российских пранкеров, которые выдали себя за Генерального секретаря ООН, пишет Telewizja Republika.

В связи с телефонной провокацией, достоверность которой в среду подтвердил глава пресс-бюро Канцелярии президента Польши Марчин Кендрина, МИД Польши предпринял все необходимые действия, цель которых заключалась в выяснении дела. В результате, в отношении двух работников Постоянного представительства Польши при ООН в Нью-Йорке были предприняты соответсвующие служебные меры. Они были отозваны в незамедлительном режиме.

Более подробную информацию МИД Польши предоставить отказался, ссылаясь на характер самого дела,  подчёркивает Telewizja Republika.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Экономика: Галина Хованская: Для людей с невысоким доходом нужно строить наемные дома

23.05 / “Два месяца осталось”. Резников объяснил, сколько времени есть на вывод российских войск с Донбасса

07.07 / Советник главы Роскосмоса Сафронов арестован по делу о госизмене

04.07 / Иран угрожает ответить ударом на кибератаку

30.06 / Новый кроссовер Suzuki XL6 выходит на мировой рынок

28.05 / Минобороны получило партию модернизированных минометов «Сани»

24.05 / Вывозной рейс из Индии вылетел в Россию

17.06 / Врио главы СУ СК по Дагестану пострадал в ДТП

04.06 / «Молодежка ОНФ» продолжает помогать пострадавшим от паводков в Иркутской области

04.06 / Экс-министр обороны обвинил Трампа в расколе страны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска