Telewizja Republika – польским дипломатам в ООН дорого обошлась выходка российских пранкеров

17.07.2020, 23:55, Новости дня

После инцидента с розыгрышем польского президента Анджея Дуды российскими пранкерами МИД Польши сделал заявление. В нём он сообщил о незамедлительном отзыве двух сотрудников постоянного представительства Польши при ООН в Нью-Йорке, не предотвративших этот инцидент, пишет Telewizja Republika.



Reuters

Только что переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда стал жертвой российских пранкеров, которые выдали себя за Генерального секретаря ООН, пишет Telewizja Republika.

В связи с телефонной провокацией, достоверность которой в среду подтвердил глава пресс-бюро Канцелярии президента Польши Марчин Кендрина, МИД Польши предпринял все необходимые действия, цель которых заключалась в выяснении дела. В результате, в отношении двух работников Постоянного представительства Польши при ООН в Нью-Йорке были предприняты соответсвующие служебные меры. Они были отозваны в незамедлительном режиме.

Более подробную информацию МИД Польши предоставить отказался, ссылаясь на характер самого дела, подчёркивает Telewizja Republika.