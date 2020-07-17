Fox News – генпрокурор США раскритиковал Голливуд готовность угодить Китаю

17.07.2020, 23:55, Новости дня

Каждый год на вручении премии «Оскар» американские кинозвёзды ругают собственную страну за несоответствие идеалам социальной справедливости; однако это не мешает Голливуду перекраивать собственные фильмы в угоду Пекину, заявил в своей разоблачительной речи генпрокурор США Уильям Барр. Глава Минюста США привлёк внимание к масштабному нарушению прав человека в Китае, передаёт Fox News.

Генеральный прокурор США Уильям Барр сегодня жёстко раскритиковал голливудские студии и голливудских знаменитостей. Он устроил Голливуду разнос: «Послушай, Голливуд, ты регулярно придираешься к американцам и читаешь им лекции о том, какие они плохие, а потом поворачиваешься к Китаю и угождаешь ему, редактируя и подвергая цензуре собственные фильмы, чтобы Китай был доволен!» Почему? Потому что Китай — второй по величине кинорынок в мире. Всё это продолжается — голливудские двойные стандарты, голливудское лицемерие — в то время как в коммунистическом Китае работают лагеря для заключённых, арестовывают и сажают в тюрьму правозащитников и политических диссидентов. Послушайте, что заявил генпрокурор Барр.

УИЛЬЯМ БАРР, генеральный прокурор США: Каждый год на церемонии вручения премии «Оскар» американцам читают лекции о том, как наша страна не дотягивает до голливудских стандартов социальной справедливости. Но сейчас Голливуд регулярно подвергает цензуре свои собственные фильмы в угоду Коммунистической партии Китая, самому могущественному нарушителю прав человека в мире.



Поприветствуем пресс-секретаря Госдепартамента Морган Ортагус. Рада видеть вас в нашей программе, Морган!

МОРГАН ОРТАГУС, пресс-секретарь Госдепартамента США: Спасибо, Лиз.

Каков в данном случае голливудский стандарт? Как вы отнеслись к тому, что заявил о Голливуде генпрокурор Барр?

МОРГАН ОРТАГУС: Да, генеральный прокурор был совершенно прав. И это третья серия… Извините, третье в серии выступлений администрации Трампа, направленных на то, чтобы раскрыть глаза американскому народу и миру на угрозы со стороны Компартии Китая. Вначале, около месяца назад, выступил советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен. Потом, конечно же, директор ФБР Рэй, а теперь и генпрокурор Барр. Госсекретарь Помпео тоже выступит с речью о Китае. Как видите, администрация сосредоточена на угрозе со стороны Компартии Китая.

Мы в Госдепартаменте невероятно сосредоточены на том, чтобы донести до мира сведения о нарушении прав человека в китайском Синьцзяне. Чтобы люди осознали, что более миллиона мусульман — и это только те, о ком нам известно, — уйгуры и другие национальные меньшинства в Китае посажены в тюрьму, и их единственное преступление — их мусульманская вера. Недавно от китайского исследователя к нам поступали сообщения о том, что женщинам в этих лагерях проводят принудительные аборты и принудительную стерилизацию.

Мы видели сообщения о том, что некоторые компании, которые занимаются человеческими волосами… Знаете, некоторые женщины используют их для наращивания волос или в качестве париков… Сообщается, что часть этих человеческих волос может поступать из трудовых лагерей.

Заместитель госсекретаря Кит Крак предостерёг американские предприятия от работы с этими трудовыми лагерями в Китае. Итак, американский бизнес, американский Голливуд, американская общественность и особенно наша элита должны открыть глаза на грубые нарушения прав человека, которые мы видим в китайском Синьцзяне. Это одна из худших вещей, которые мы видели со времён Второй мировой войны, Лиз.

Дата выхода в эфир 16 июля 2020 года.