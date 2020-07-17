 

Стало известно о проработке сокращения воинского контингента США в Южной Корее

17.07.2020, 23:30, Новости дня

Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность сокращения американского военного присутствия на территории Республики Корея на фоне сохраняющихся между двумя странами разногласий по оборонным расходам, сообщила The Wall Street Journal.

По сведениям источников издания, главе Белого дома Дональду Трампу представлены подготовленные в Пентагоне планы по сокращению численности американских военных в Южной Корее, передает ТАСС.

Причиной возможного сокращения американских войск в Южной Корее служит отсутствие договоренности между двумя странами относительно расходов Сеула на содержание воинского контингента США, отмечают источники.

Кроме того, по сведениям источников издания, Сеул предлагал Вашингтону выделить более 5 млрд долларов ежегодными платежами в течение пяти лет на содержание около 28,5 тыс. американских военных, дислоцированных в Южной Корее.

Напомним, в апреле Трамп потребовал от Южной Кореи увеличить плату за американское присутствие.

В феврале 2019 года Южная Корея согласилась увеличить расходы на содержание американских войск до 1 млрд долларов. Однако уже в ноябре Вашингтон потребовал большего увеличения платы.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.06 / На звание “Город трудовой доблести” претендует Новокузнецк

01.07 / Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления

12.06 / В США отменен музыкальный фестиваль Coachella

18.07 / Путин поручил Минобороны построить в Туве многофункциональный медицинский центр

18.07 / “Может быть большой рост”. Ляшко прогнозирует всплеск заболеваемости коронавирусом в ноябре и феврале

28.05 / Россия решила повторно пригласить всех гостей на Парад Победы

03.06 / Таджикистан после репортажей СМИ вернул на родину 237 застрявших в Казахстане граждан

24.06 / “Локомотив” изолировался на базе в Баковке

02.07 / США об участии крымчан в российских опросах: Повторяем, что Крым – это Украина

14.05 / СК возбудил дела по факту реабилитации нацизма в ходе онлайн-шествия «Бессмертного полка»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска