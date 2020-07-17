Стало известно о проработке сокращения воинского контингента США в Южной Корее

17.07.2020, 23:30, Новости дня

Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность сокращения американского военного присутствия на территории Республики Корея на фоне сохраняющихся между двумя странами разногласий по оборонным расходам, сообщила The Wall Street Journal.

По сведениям источников издания, главе Белого дома Дональду Трампу представлены подготовленные в Пентагоне планы по сокращению численности американских военных в Южной Корее, передает ТАСС.

Причиной возможного сокращения американских войск в Южной Корее служит отсутствие договоренности между двумя странами относительно расходов Сеула на содержание воинского контингента США, отмечают источники.

Кроме того, по сведениям источников издания, Сеул предлагал Вашингтону выделить более 5 млрд долларов ежегодными платежами в течение пяти лет на содержание около 28,5 тыс. американских военных, дислоцированных в Южной Корее.

Напомним, в апреле Трамп потребовал от Южной Кореи увеличить плату за американское присутствие.

В феврале 2019 года Южная Корея согласилась увеличить расходы на содержание американских войск до 1 млрд долларов. Однако уже в ноябре Вашингтон потребовал большего увеличения платы.



