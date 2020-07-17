Пентагон запретит демонстрировать флаг Конфедерации на военных объектах США

17.07.2020, 23:18, Новости дня

После нескольких недель ожесточенных дебатов в стране и внутриведомственной дискуссии, Пентагон в пятницу объявил о намерении сделать невозможной демонстрацию флагов Конфедерации на военных объектах США.

Это будет сделано в тщательно продуманной форме без упоминания слова «запрет» или конкретного флага. Должностные лица описали политику, изложенную в меморандуме, оказавшемся в распоряжении агентства Associated Press (AP), как изобретательный способ запретить показ флага, не вызывая при этом открытого несогласия президента Дональда Трампа, по мнению которого право на демонстрацию флага конфедератов защищено Первой поправкой.

В меморандуме, подписанном министром обороны Марком Эспером в четверг вечером, перечислены виды флагов, которые могут быть представлены на американских военных объектах. Флаг Конфедерации не входит в их число – таким образом,его показ является нарушением правил, хотя прямого запрета на него в приказе министра нет.

Подробности политики, которая, как ожидается, будет обнародована в пятницу, были впервые сообщены агентству AP.

«Мы всегда должны ставить превыше всего то, что нас объединяет, нашу клятву Конституции и нашу общую обязанность защищать страну, – отметил в меморандуме Эспер. – Флаги, которые мы поднимаем, должны соответствовать военным императивам высшего порядка и дисциплины, соответствовать достойному и уважительному отношению ко всем нашим людям и не допускать спорных символов».

Среди санционированной геральдики, перечисленной в меморандуме, – флаги США и штатов, стран-союзников и партнеров, флаг солидарности с американскими военнопленными и официальные флаги воинских частей.

Флаги Конфедерации, памятники и названия военных баз стали предметом ожесточенных споров в течение нескольких недель после гибели в Миннеаполисе в результате избыточного полицейского насилия афроамериканца Джорджа Флойда.

Объектом протестов участников акций, осуждающих расизм, во многих городах страны стали памятники и символика Конфедерации. Некоторые государственные чиновники рассматривают возможность демонтажа этих памятников, но есть районы и города, где эта позиция встречает упорное сопротивление.

По словам чиновника Министерства обороны, знакомого с этим вопросом, решение не называть конкретный запрещенный флаг должно гарантировать, что позиция Пентагона останется неполитической и сможет противостоять потенциальным юридическим вызовам, основанным на свободе слова. Чиновник сказал, что Белый дом осведомлен о новой позиции военного ведомства.

Ранее Трамп категорически отвергал любые идеи изменить названия военных баз, посвященных лидерам Конфедерации, и заявлял, что использование флага Конфедерации – это вопрос свободы слова.

Согласно меморандуму Эспера, показ несанкционированных флагов, таких как знамя Конфедерации, которое использовали рабовладельческиештаты во время Гражданской войны, является приемлемым в музеях, на исторических выставках, в произведениях искусства или в образовательных программах.

Корпус морской пехоты США уже запретил демонстрацию флага Конфедерации. Его командующий генерал Дэвид Бергер в начале июня дал указание убрать его из публичных мест на базах. Этот флаг, который некоторые воспринимают как символ американского наследия, «несет в себе угрозу раскола» и может ослабить боевую сплоченность воинских подразделений, подчеркнул генерал Бергер.

Этому примеру уже последовало американское военное командование в Южной Корее и Японии. Министры Сухопутных войск, ВВС и ВМС США выдержали паузу в этом вопросе, после того как глава Пентагона Марк Эспер пообещал, что будет принято общее решение по всему военному ведомству.

Эспер обсудил этот вопрос с высокопоставленными военными во время встречи в среду. В том числе обсуждались некоторые правовые вопросы, касающиеся различных запретов, которые, по мнению некоторых чиновников, могут быть оспорены в суде.

Окончательная версия документа – это компромисс, который позволяет Эсперу отдать приказ, который пройдет законную проверку и даст право военным руководителям действовать, не вызовая резкой реакцию главнокомандующего.

По словам военного чиновника, говорившего на условиях анонимности, новая политика не отменяет уже введенные запреты, и командование видов Вооруженных Сил по-прежнему сможет вводить дополнительно более жесткие правила, ограничивающие символику, которая, по его мнению, является спорной и подрывающей сплоченность подразделений.

В четверг министр Армии США Райан Маккарти заявил журналистам, что он все еще работает над политикой, которая устранит все спорные символы с армейских баз и других объектов. Он не упомянул флаг Конфедерации, но сказал: «Все символы, которые несут в себе угрозу раскола, окажутся вне разрешительного списка».