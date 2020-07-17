Рада сократила количество районов в Украине, вручено подозрение председателю Окружного админсуда Киева и еще шести судьям. Главное за день

17.07.2020, 23:15, Новости дня

Парламент и сокращение районов 238 голосами Верховная Рада в три раза сократила количество районов в Украине. Голосование проходило под крики “Ганьба!”. Рада вместо 490 создала в Украине 136 районов. Полный список. Подозрение главе Окружного админсуда Киева Вовку и другим судьям Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении главе Окружного административного суда Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пятерым судьям ОАСК и руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку. Им вменяется создание преступной организации и захват власти, сообщил журналист Юрий Бутусов. Боевики передали тело убитого на Донбассе медика Тело, которое, вероятно, принадлежит погибшему на Донбассе 13 июля военному медику Николаю Илину, доставили на территорию, подконтрольную правительству Украины. Юг Украины в безопасности Минобороны Украины не нашло следов подготовки РФ к активным боевым действиям вблизи Херсонской области. Германия критикует санкции против “Северного потока – 2” Министерство иностранных дел Германии раскритиковало намерения США ввести новые санкции против участников строительства газопровода “Северный поток – 2”. Источник: интернет-издание “ГОРДОН”

