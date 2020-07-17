 

Новак назвал «более-менее сбалансированную» цену нефти

17.07.2020, 23:08, Новости дня

Минэнерго РФ считает сложившуюся на рынке цену на нефть в 40-43 доллара за баррель более-менее сбалансированной и не ждет изменения цен после ослаблений ограничений на добычу ОПЕК+, сообщил глава ведомства Александр Новак.

Отвечая на вопрос о том, ожидается ли изменение цен на нефть в связи с переходом ОПЕК+ к некоторому росту добычи, Новак сказал: «Нет, не ожидаем, потому что рынок это уже имеет в виду», передает ТАСС.

Говоря об ожиданиях ценового диапазона, глава Минэнерго РФ заявил, что «сейчас [цена на нефть] держится уже месяц на уровне 40-43 доллара, более-менее цена сбалансирована».

Напомним, 12 июля стало известно о подготовке ОПЕК+ к пересмотру сделки по нефти. В пятницу утром нефть подешевела на опасениях по спросу из-за влияния ситуации с коронавирусом.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что ОПЕК готовится принять опасное решение.





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