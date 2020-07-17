 

Мнение: Точка невозврата

17.07.2020, 23:00, Разное

17 июля… ровно шесть лет назад в этот трагический день Лайфньюс в экстренном выпуске новостей рассказал своим зрителям об очередной победе так называемых «ополченцев».

Но вскоре выяснилось, что сбитый самолет оказался не военным бортом, а малайзийским гражданским «Boeing 777», совершавший рейс MH17. Лайфньюс сюжет удалил. Но от удаления сюжета погибшие 298 пассажиров и членов экипажа не воскресли…

В июле 2014-го у России был шанс покаяться за своих граждан, причастных к ликвидации малайзйского гражданского самолета, включиться в международное расследование, назвать поименно всех негодяев, задержать и передать их в руки международного трибунала.

Мы могли наглухо перекрыть российско-украинскую границу и перестать поддерживать самозванцев из ДНР и ЛНР…

Но в ночь с воскресенья на понедельник, без двадцати два 21 июля 2014 года президент Владимир Путин выступил с обращением к народу, посвященным сбитому «Боингу». И заявил:  «Мы неоднократно призывали все противоборствующие стороны немедленно прекратить кровопролитие и сесть за стол переговоров»…. Мол, в трагедии виноват кто угодно, только не мы…

…17 июля 2014 года потерпел катастрофу не только «Boeing 777» совершавший рейс MH17. В тот трагический день шесть лет назад началось падение и моей Родины. Которое продолжается до сих пор…

На снимке: Место крушения самолета Boeing 777 под Донецком. Июль 2014 года. Фото: ЕРА отсюда

Источник: Ирек Муртазин





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