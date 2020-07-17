 

У берегов Калифорнии были обнаружены глубоководные рыбы-«невидимки»

17.07.2020, 22:51, Новости дня

Океанологи обнаружили у берегов Калифорнии и Мексиканского залива 16 видов глубоководных рыб с уникальной угольно-черной кожей.

Уникальная структура пигментных зерен в клетках кожи этих рыб отражает 0,04% света, который падает на нее. Когда специалисты не смогли сфотографировать уникальных рыб на глубине, они детально изучили оптические свойства, а также структуру их кожи в лаборатории.

Ученые смогли подтвердить тот факт, что простая структура камуфляжа глубоководных рыб позволяет им не уступать райским птицам в умении поглощать свет. Кожа этих рыб является тонким слоем из пигментных клеток, внутри которых расположены структуры с большим количеством пигмента меланина.





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