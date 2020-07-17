 

Берлин ответил Вашингтону – санкции против «Северного потока — 2» попирают суверенные права Европы

17.07.2020, 22:42, Новости дня

Экстерриториальные санкции США против «Северного потока — 2» противоречат нормам международного права, заявили в Федеральном министерстве экономики Германии. Официальное отношение к штрафным мерам выразил и немецкий МИД. ««Американское правительство попирает суверенное право Европы самой решать, откуда и как ей получать энергию», — передаёт N-TV слова главы внешнеполитического ведомства Хайко Мааса.

Конфликт из-за «Северного потока — 2» между США и Германией продолжает «набирать обороты», пишет N-TV. Берлин ответил на угрозы Вашингтона принять новые санкции, чем не поспособствовал разрешению ситуации. «Американское правительство попирает суверенное право Европы самой решать, откуда и как ей получать энергию», — заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес сказал, что «трансатлантические отношения достигли своей низшей точки». Официальную позицию озвучило и Федеральное министерство экономики. Там заявили, что экстерриториальные санкции США противоречат нормам международного права.

Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Берлину тем, что «Северный поток — 2» будет включён в перечень проектов, подпадающих под действие закона «О противодействии противникам Америки через санкции», принятого в 2017 году. Этот закон позволяет американцам применять штрафные меры в отношении предприятий, которые ведут дела с Россией, Ираном и Северной Кореей. В результате может пострадать большое количество компаний в Европе, отмечает N-TV.

Для США «Северный поток — 2» — это «бельмо на глазу». Вашингтон предостерегает Берлин, что он может попасть в «энергетическую зависимость» от Москвы. При этом американцы пытались сорвать планы по реализации проекта и раньше. В конце 2019 года глава Белого дома Дональд Трамп принял санкции в отношении компаний, владеющих трубоукладочными судами, которые задействованы в строительстве. Поэтому работы пришлось прервать. Но президент РФ Владимир Путин уверяет, что газопровод будет готов в начале 2021 года.





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