Личное: Двойные стандарты курицы

17.07.2020, 22:25, Разное

Обыкновенная курица постоянно находится в одном из двух состояний своего вещества в башке.

Она или хочет увести чужого мужа, рассуждая, что жена — не стена, и её можно нужно подвинуть, или ненавидит всех московских давалок, которые мечтают увести мужа уже у неё самой.

Ну, если вдруг она этого мужа заполучила, да.



Фото: Соцсети

Певица Нюша известна не только липовым любовным романом со слюнявым Егоркой Кридом, но и тем, что увела на гастролях мужа.

Дело было так: Нюша намылилась в Казань, чтобы закатить там провинциальным жителям гастроль.

Простенькие казанцы не избалованы столичной культур-мультурой, а потому Нюшу радостно приняли. Организатор выступления так обрадовался, что немедленно забыл о двух своих детях, о жене и о супружеской верности.

Нюша в ответ влюбилась в первого встречного с первого взгляда.

«Игорь был в числе организаторов моего концерта в Казани. Так мы и познакомились. Спустя год он ради меня переехал в Москву и поменял работу — начал всё с чистого листа».

Нет, вы знаете, вот её я как раз понимаю — с таким странным экстерьером, будь ты хоть трижды певица, найти своё счастье достаточно сложно.



Фото: Соцсети

Ножки коротенькие, похожи на куриные окорочка. Груди нет. Лицо — мордочка задорного поросёнка.

Избалованный столичный жених, посмотрев на такое, пойдёт лучше в Эскортограм к проституткам. То есть, в смысле, к публичным персонам. А что же Нюша?

А Нюша влюбилась в провинциального медиадеятеля — куда ей деваться?

Жена — не стена, здраво рассудила свинюша, и поставила твёрдое условие потенциальному жениху: вся любовь — после развода.

А что? Верный расчёт. Пока он хочет, нужно требовать то, что нужно тебе. Мементо мори, как говорится. В том смысле, что лови момент, пока о тебе не забыли, или обманутая жена не прибила.

«Когда я узнала, что он женат, это стало для меня проблемой. Я не была готова стать любовницей. Его бывшая жена не давала развод. Нам надо было ждать…

Но для меня это щепетильная ситуация, ведь любая женщина не хочет разбивать семью. Раньше это и для меня было табу, но в жизни так случается, что, когда ты чего-то сильно не хочешь, это приходит в твою жизнь».

Раньше это было табу, но как и всякая порядочность и моральные принципы немедленно дали трещину, когда дело коснулось своего личного счастья.

Вот она — куриная мораль!

Чужого мужа уводить из семьи плохо. Но если чужой муж нужен мне? Тогда можно. А если кто-то захочет увести мужа уже у меня? Ах ты ж, давалка московская, тварь и беспринципная падла!

ОК, теперь я хочу послушать вас — можно ли уводить из семьи себе мужика?