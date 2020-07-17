 

Малькевич потребовал от ПНС Ливии прекратить беззаконие и освободить русских социологов

17.07.2020, 22:23, Разное

По словам общественника, беззаконие должно прекратиться, а Шугалей и Суэйфан должны вернуться домой.

“Беззаконие не может быть бесконечным. Никакие обвинения предъявлены не были”, – констатировал он.

Общественник уверен, что пока так называемое “правительство” позволяет себе подобные действия, продолжая ставить жизни граждан под угрозу, нелегитимное ПНС не сможет построить конструктивный диалог с Россией.

Кроме того, он отметил, что Шугалей и Суэйфан стали одним из элементов внутриливийской борьбы между Файезом Сарраджем и Фатхи Башагой, так как последний пытается укрепить свои позиции.

Ранее в Сети появился видеоролик с обращением похищенных социологов. По мнению Малькевича, данная запись является неоспоримым доказательством того, что руководство ПНС услышало требования российского руководства.

Стоит напомнить, что российские ученые в 2019 году отправились в североафриканское государство для проведения социологических исследований. Вскоре они были похищены и брошены в частную тюрьму “Митига”, которая контролируется террористом Абд аль-Рауфом Каррой. Данная тюрьма известна своими пытками и нечеловеческими условиями содержания заключенных.





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