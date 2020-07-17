 

Медики назвали вызывающие ожирение печени продукты

17.07.2020, 22:17, Разное

Причинами ожирения печени может быть не только злоупотребление алкогольными напитками и салом. Медики назвали продукты, потребление которых неожиданно способно привести к нарушениям жирового обмена и накоплению клеток жира в тканях печени.
Заболевание характеризуется увеличением размера органа из-за жировых соединений и является хроническим. Жир в печени занимает около 10% ее объема. Жировой гепатоз является очень опасной болезнью, на ранних этапах практически не имеющей выраженных признаков. В результате прогрессирования недуга у пациента идет развитие не только функциональных нарушений печени, но и других органов.

Медицинские специалисты акцентируют внимание на том, что среди главных факторов, провоцирующих ожирение печени, оказалось чрезмерное увлечение такими продуктами, многие из которых считаются полезными и здоровыми. Для сохранения здоровья печени эксперты рекомендуют избегать обработанных мясных продуктов, так как при их изготовлении нередко используют жидкий дым. Под его воздействием жир преобразовывается в бензапирен. Это опасное канцерогенное вещество ведет к разрушению клеток органа.

К ожирению способны привести и острые специи, действующие на печень также, как и токсины. Следует исключить из рациона продукты с подсластителями, заменителями сахара, а также те, что содержат большое количество соли. Последняя может попадать в организм после потребления сосисок, сарделек, хлеба, консервированных продуктов. В избытке соль является большой нагрузкой для печени.

Не рекомендуется увлекаться ягодами, щавелем, фруктами и овощами, имеющими высокий уровень кислотности. Они заставляют орган работать более активнее, ведь печень должна нейтрализовать поступающую кислоту. Перегрузки приводят к ослаблению жизненно важной железы и нарушению ее функций. Магазинные сладости нельзя назвать полезными, поскольку в их составе имеется маргарин и из-за регулярного употребления таких изделий в печени скапливается большое количество жира.





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