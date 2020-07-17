Симоньян: Хозяин дачи наставил мне в лоб пистолет и выстрелил

17.07.2020, 22:16, Новости дня

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась с подписчиками воспоминаниями о произошедшим с ней в 18-летнем возрасте случае «домогательств» со стрельбой в лоб из пистолета.

«Выходила замуж однокурсница. Отмечали на даче у друга жениха. И вот этот друг стал за мной ухаживать. (Раньше этим словом назывались домогательства.) А потом приехал еще какой-то их друг, и я пошла с ним танцевать. Что очень не понравилось хозяину дачи», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

«Когда я вернулась за стол, который стоял на улице – дело было летом в Краснодаре, – взяла сигарету, хотела прикурить, хозяин наставил мне в лоб пистолет и выстрелил. Он был, разумеется, в умате, и только поэтому пуля не разнесла мне череп, слегка обожгла ухо и влепилась в бетонную стену дома. От неожиданности все, что я ему на это ответила, было: «Зажигалки нет?», – поделилась воспоминаниями главный редактор RT.

«И сейчас вспоминаю этот эпизод со смехом. Когда-нибудь рассказ напишу. Мне было 18. И вот не пойму, с чего все такие нежные стали? Какие-то у них бесконечные изломанные паттерны, травмирующие рилейшнщип, проработки с психотерапевтом и what not», – заметила Симоньян.

Напомним, во вторник Симоньян обратилась к сотрудникам RT в связи с секс-скандалом в российских СМИ. Она заявила: «Если, не приведи Господь, речь об изнасиловании, то мы поможем пострадавшей стороне с юридическим сопровождением уголовного дела». Однако если случай домогательства не регламентируется законом, руководство канала будет воспринимать это как частный вопрос участников происшествия.

В тот же день сексолог пожаловался на «поехавший на всех этих харассментах» мир.