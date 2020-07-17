 

Чешский друг обвинённого в госизмене Ивана Сафронова отверг свою связь с разведкой

17.07.2020, 22:15, Новости дня

Чешский друг обвинённого в госизмене бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова Мартин Лариш отверг свою связь с разведкой. Он заявил, что никогда не имел отношение к шпионажу и не работал с секретными материалами. Кроме того, он уверен, что Сафронов тоже не получал доступ к материалам, защищённым государственной тайной. Об этом он рассказал Русской службе Би-би-си.

Работающий сейчас советником главы Роскосмоса Сафронов был арестован 7 июля по обвинению в государственной измене. По версии следствия, в 2012 году 22-летнего Сафронова завербовал сотрудник внешней разведки Чехии, а в 2017 году журналист, на тот момент сотрудник «Коммерсанта», передал чешскому разведчику секретные данные о российской оборонной промышленности.

12 июля издание «Проект» опубликовало материал о бывшем журналисте газеты Lidové noviny Мартине Ларише, с которым дружит Сафронов. В 2012 году чех работал в Москве, а в 2016-м Сафронов встречался с ним в Праге. 16 июля неназванный источник ТАСС заявил, что Лариш – «кадровый сотрудник чешских спецслужб».

Лариш утверждает, что это не так. «Я категорически отрицаю свою причастность к чешской разведке, как и к любой другой спецслужбе», – цитирует Би-би-си его письменный ответ. Сообщение ТАСС он назвал полным бредом и дезинформационным вбросом.

По словам Лариша, в профессиональном плане они с Сафроновым общались только как коллеги. Он говорит, что шокирован обвинениями в адрес журналиста, так как тот по долгу службы не мог иметь доступа к секретным материалам. Он отметил также, что не знает, есть ли к нему лично претензии со стороны ФСБ. В материалах дела он не упоминался.

  • Десятки СМИ потребовали от российских властей максимально прозрачного расследования дела Сафронова. В редакционных обращения отмечается, что уголовное преследование связано исключительно с его журналистской деятельностью. Журналисты провели пикеты в его поддержку, были задержаны десятки человек.
  • Петицию «Новой газеты» с требованием открытого и объективного расследования подписали более 73 тысяч человек. Отдельные открытые письма подписали 500 выпускников ВШЭ и более 600 российских журналистов. Бывшие коллеги Сафронова по президентскому и военному пулу записали видеообращения в его поддержку и призвали следствие представить доказательства по делу журналиста.

  • Радио «Свобода»

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